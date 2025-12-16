Antena3
Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Los médicos han iniciado un tratamiento urgente, sin margen para el error. Lo que ninguno sospecha es que, detrás de este embarazo, hay un secreto que podría cambiarlo todo para Evren.

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Naz ha llegado al hospital en estado grave. Su embarazo ya era de alto riesgo, pero esta vez su vida y la del bebé penden de un hilo. En el momento en que ha perdido el conocimiento, Bahar y Evren han entrado en acción sin perder un segundo. El monitor ha empezado a marcar una bradicardia severa y, por un instante, el latido del bebé parecía haberse detenido.

En la sala, la tensión ha sido insoportable. Los médicos han luchado para reanimarla mientras el tiempo se volvía en su contra. Bahar ha dado órdenes rápidas, Evren ha intentado todo lo posible y, cuando parecía que iban a perderla, la actividad se ha reanudado. Han conseguido estabilizarla y la crisis inmediata ha pasado, pero el peligro sigue ahí.

Las pruebas han confirmado el diagnóstico: encefalitis. Sin embargo, no es un virus lo que está atacando el cerebro de Naz, sino su propio organismo. Su sistema inmunitario se ha confundido y está actuando como si su cerebro fuera el enemigo. Si el daño avanza, no solo corre riesgo la vida de Naz; también la del bebé. Por eso Bahar y Evren han decidido empezar un tratamiento para frenar ese ataque desde dentro, aun sin saber si funcionará a tiempo.

Mientras todos luchan por mantener con vida a Naz y al bebé, solo ella sabe la verdad que puede cambiarlo todo: ese niño no es hijo de Evren, sino fruto de una inseminación artificial que ha ocultado hasta ahora.

Si Naz no despierta, el secreto podría morir con ella. Y si sobrevive, tendrá que enfrentarse no solo a las secuelas de la enfermedad, sino a las consecuencias de esa mentira. ¿Lograrán salvar a Naz y al bebé? ¿Y se acabará sabiendo, por fin, toda la verdad sobre el padre del niño?

