Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 458

Marta le pone límites a Cloe a pesar de su propuesta de una nueva aventura: “Ojalá encuentres la llave para liberarte”

La francesa le ha pedido que sea valiente y que se lance a dejarse llevar, y le deja claro que ella no le ofrece algo como lo que ya tuvo con Fina.

Marta

Publicidad

Marta ha marcado unos claros límites con la francesa, tras las conversaciones con Pelayo, y ella se ha dado cuenta.

“Hay que estar abierta a probar cosas nuevas”, le ha recordado Cloe. Sin embargo, Marta ha sido clara, ella nunca dio ningún paso hacia adelante... ¡Ambas han comenzado a tirarse indirectas!

Cloe se ha mosqueado por la reacción de Marta ante lo que ella le ofrece que no es más que dejarse llevar, y cree que Pelayo le ha influido en todo esto. Marta asegura que su marido no ha tenido nada que ver, por lo que Cloe se preocupa aún más: “entonces estás anclada al pasado”.

La francesa, no le ofrece una historia de amor como la que ella ya ha tenido, si no, una nueva aventura: “Pero para eso hay que ser valiente”.

Cree que Marta se está poniendo impedimentos para ser feliz, y le ha acusado de “cobarde” por no intentar averiguarlo... ¿En qué va a quedar esto?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta

Marta le pone límites a Cloe a pesar de su propuesta de una nueva aventura: “Ojalá encuentres la llave para liberarte”

“¡Esta me la apunto!”: los actores de Las hijas de la criada juegan a adivinar el significado de expresiones cubanas

“¡Esta me la apunto!”: los actores de Las hijas de la criada juegan a adivinar el significado de expresiones cubanas

Carmen

Carmen anima a Marta a que pase página: “No puedes vivir renunciando a tu felicidad”

“Solo eres fuerte con nosotras”: Esme explota contra Kazim y lo abofetea antes de derrumbarse en sus brazos
Capítulo 66

“Solo eres fuerte con nosotras”: Esme explota contra Kazim y lo abofetea antes de derrumbarse en sus brazos

Çağla sigue a Harun y encuentra a Uras en casa de Maral: esta noche todo se enreda en Renacer
Avance

Çağla sigue a Harun y encuentra a Uras en casa de Maral: esta noche todo se enreda en Renacer

"¡Qué bien lo estás haciendo!": Paula Prendes y Antonio Velázquez ponen a prueba su conexión mental en un divertido juego
Reto

"¡Qué bien lo estás haciendo!": Paula Prendes y Antonio Velázquez ponen a prueba su conexión mental en un divertido juego

Hemos querido someter a los actores que interpretan a David y a Patricia en La Encrucijada a un intenso reto de mímica para comprobar si se entienden con la mirada.

La doble vida de Parla, al descubierto: Rengin la desenmascara al enterarse de que no está estudiando Medicina
Renacer 15 de diciembre

La doble vida de Parla, al descubierto: Rengin la desenmascara al enterarse de que no está estudiando Medicina

Rengin ha llegado dispuesta a pedir explicaciones después de saber, por boca de un profesor, que su hija nunca ha pisado la facultad.

Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial

Una llamada lo destapa todo: el hijo de Naz no es de Evren, sino fruto de una inseminación artificial

El arrepentimiento de Uras remueve a Seren: “Por un momento vi al hombre del que me enamoré”

El arrepentimiento de Uras remueve a Seren: “Por un momento vi al hombre del que me enamoré”

El duro conflicto de Bahar como madre: ¿fue justo echar a Uras de casa tras la traición a Seren?

El duro conflicto de Bahar como madre: ¿fue justo echar a Uras de casa tras la traición a Seren?

Publicidad