Marta le pone límites a Cloe a pesar de su propuesta de una nueva aventura: “Ojalá encuentres la llave para liberarte”

Marta ha marcado unos claros límites con la francesa, tras las conversaciones con Pelayo, y ella se ha dado cuenta.

“Hay que estar abierta a probar cosas nuevas”, le ha recordado Cloe. Sin embargo, Marta ha sido clara, ella nunca dio ningún paso hacia adelante... ¡Ambas han comenzado a tirarse indirectas!

Cloe se ha mosqueado por la reacción de Marta ante lo que ella le ofrece que no es más que dejarse llevar, y cree que Pelayo le ha influido en todo esto. Marta asegura que su marido no ha tenido nada que ver, por lo que Cloe se preocupa aún más: “entonces estás anclada al pasado”.

La francesa, no le ofrece una historia de amor como la que ella ya ha tenido, si no, una nueva aventura: “Pero para eso hay que ser valiente”.

Cree que Marta se está poniendo impedimentos para ser feliz, y le ha acusado de “cobarde” por no intentar averiguarlo... ¿En qué va a quedar esto?