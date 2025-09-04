Manuela intenta convencer a Gaspar de que se quede en Toledo, pero él no reacciona bien: "Mi vida ya no gira entorno a ti"

Manuela ha ido a la cantina a intentar que Gaspar no la traspase y se quede en Toledo. Se siente responsable de que él quiera marcharse de allí.

A pesar de las buenas intenciones de la gobernanta, él no ha reaccionado tan bien a sus peticiones, y le ha dejado claro que tiene intención firme de marcharse.

Por su parte, Manuela le ha comentado que no le importaba marcharse ella de Toledo si eso le hacía quedarse allí. ¡Y se lo ha tomado muy mal!

Gaspar le ha dejado claro que su vida no gira entorno a ella, y que en lo que a él respectaba, le daba igual qeu estuviera allí o no.

La tía de Claudia se ha quedado muy chafada con la contestación... ¿Qué pasará?