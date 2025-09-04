Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 386

Manuela intenta convencer a Gaspar de que se quede en Toledo, pero él no reacciona bien: "Mi vida ya no gira entorno a ti"

Gaspar está muy dolido con Manuela y quiere alejarse de ella lo máximo posible; sin embargo, ella no puede permitirlo.

Manuela

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Manuela ha ido a la cantina a intentar que Gaspar no la traspase y se quede en Toledo. Se siente responsable de que él quiera marcharse de allí.

A pesar de las buenas intenciones de la gobernanta, él no ha reaccionado tan bien a sus peticiones, y le ha dejado claro que tiene intención firme de marcharse.

Por su parte, Manuela le ha comentado que no le importaba marcharse ella de Toledo si eso le hacía quedarse allí. ¡Y se lo ha tomado muy mal!

Gaspar le ha dejado claro que su vida no gira entorno a ella, y que en lo que a él respectaba, le daba igual qeu estuviera allí o no.

La tía de Claudia se ha quedado muy chafada con la contestación... ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro

Tasio

Capítulo 387 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Don Pedro propone a Tasio como su sucesor en la fábrica

Joaquín

"Hay que librarse de ese malnacido": Joaquín enfurece al enterarse de la verdad sobre el boicot de don Pedro

Begoña
Capítulo 386

Begoña se entera de la sorpresa que le había preparado Andrés... ¡Y se siente muy mal!

Manuela
Capítulo 386

Manuela intenta convencer a Gaspar de que se quede en Toledo, pero él no reacciona bien: "Mi vida ya no gira entorno a ti"

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Avance | Capítulo 21

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

La mujer de David necesita alejar a su marido de su lado hasta que Julia de a luz y se le ha ocurrido un plan descabellado.

Marta
Capítulo 386

Carmen consuela a Marta tras el lanzamiento del nuevo perfumen: "Si te fallan las fuerzas, aquí estamos nosotras"

Pasión oculta está dedicado a la relación entre Marta y Fina, y De la Reina está muy triste por no poder compartirlo con la mujer que quiere. ¡Pero Carmen no la deja sola!

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Publicidad