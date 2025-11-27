Cristina le para los pies a Beltrán: “¡Yo no te quiero!”

Cristina no puede ser más clara. Aunque Beltrán le confiesa que empezó a salir con Loreto para olvidarla, Cristina le dice tajante que ella no siente lo mismo por él.

Él completamente desesperado le ruega que le de una última oportunidad pero Cristina explota, “¡Que no te quiero!”. Y ella le pide que por favor vuelva a Madrid y la olvide.

Beltrán, dramático, antes de irse le dice, “jamás podré olvidarte”… ¿se dará finalmente por vencido el ex de Cristina?