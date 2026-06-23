Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Felicidades a nuestra Alya!

¡Un cumpleaños muy especial! Así celebra Sinem Ünsal uno de los mejores momentos de su vida

Nos hace sufrir, llorar y emocionarnos en cada capítulo, pero fuera de la pantalla la vida le sonríe. Sinem Ünsal celebra sus 33 años en su mejor momento personal y profesional.

¡Feliz cumpleaños, Sinem Ünsal!

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La actriz turca Sinem Ünsal está de celebración. La intérprete que cada lunes y martes nos emociona en En tierra lejana dando vida a Alya ha cumplido 33 años y ha querido compartir este momento tan especial con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la actriz ha publicado unas preciosas imágenes acompañadas de un mensaje lleno de ilusión por la nueva etapa que comienza: "Feliz cumpleaños a mí. Estoy muy lista para abrazarte fuertemente, 33. Ven con salud, alegría y abundancia".

Mientras Alya sigue intentando adaptarse al mundo de los Albora en la ficción y lucha contra sus propios sentimientos, Sinem vive una etapa especialmente feliz fuera de las cámaras. La actriz tiene una relación con el también actor Berk Cankat y ambos han disfrutado recientemente de un romántico viaje por Japón, del que han compartido algunos recuerdos con sus seguidores.

Nacida el 21 de junio de 1993, Sinem Ünsal se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión turca. Sin embargo, para los seguidores de En tierra lejana siempre será mucho más que eso. Será Alya, la mujer que llegó a la vida de los Albora para cambiarlo todo, la madre capaz de enfrentarse a cualquiera por proteger a su hijo y uno de los personajes que más emociones ha regalado a la audiencia.

Desde aquí solo podemos desearle un feliz cumpleaños a la actriz que ha conseguido que millones de espectadores sufran, sonrían y se emocionen junto a Alya en cada capítulo.

¡Feliz cumpleaños, Sinem Ünsal!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Zerrin se prepara para casarse con Demir

Esta noche en En tierra lejana: Zerrin se prepara para casarse con Demir con el corazón roto

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz se despide de Toledo mientras Tasio toca fondo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz se despide de Toledo mientras Tasio toca fondo

Gabriel pierde el control al descubrir que Begoña no ha vuelto tras marcharse con Eduardo y… ¡culpa a los De la Reina!

Gabriel pierde el control al descubrir que Begoña no ha vuelto tras marcharse con Eduardo y… ¡culpa a los De la Reina!

Capítulo 588 de Sueños de libertad; 23 de junio: Nieves se enfrenta a Don Agustín tras su salida de prisión

Capítulo 588 de Sueños de libertad; 23 de junio: Nieves se enfrenta a Don Agustín tras su salida de prisión

La tensión estalla entre Damián y Tasio tras un fuerte enfrentamiento: “Te estás apartando como si no fueras un De la Reina”
Capítulo 588

La tensión estalla entre Damián y Tasio tras un fuerte enfrentamiento: “Te estás apartando como si no fueras un De la Reina”

Carmen rompe definitivamente con Tasio con una dolorosa carta: “Si de verdad me quieres, olvídate de mí”
Capítulo 588

Carmen rompe definitivamente con Tasio con una dolorosa carta: “Si de verdad me quieres, olvídate de mí”

Cloe se derrumba y acaba confesando a Marta que sigue enamorada de ella: “No consigo olvidarte”
Capítulo 588

Cloe se derrumba y acaba confesando a Marta que sigue enamorada de ella: “No consigo olvidarte”

La francesa revela a la De la Reina que es consciente de que nunca volverán a pasar nada más entre ellas.

¡Feliz cumpleaños, Sinem Ünsal!
¡Felicidades a nuestra Alya!

¡Un cumpleaños muy especial! Así celebra Sinem Ünsal uno de los mejores momentos de su vida

Nos hace sufrir, llorar y emocionarnos en cada capítulo, pero fuera de la pantalla la vida le sonríe. Sinem Ünsal celebra sus 33 años en su mejor momento personal y profesional.

Ifakat

Ifakat se rompe ante Seyran tras su terrible secuestro: “Me dejó desnuda”

Esta noche en En tierra lejana: Cihan Deniz desaparece y Alya teme que Ecmel se lo haya llevado

Esta noche en En tierra lejana: Cihan Deniz desaparece y Alya teme que Ecmel se lo haya llevado

Fikriye se niega a abandonar a Alya y revela el motivo más doloroso

Fikriye se niega a abandonar a Alya y revela el motivo más doloroso

Publicidad