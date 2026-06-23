¡Un cumpleaños muy especial! Así celebra Sinem Ünsal uno de los mejores momentos de su vida

La actriz turca Sinem Ünsal está de celebración. La intérprete que cada lunes y martes nos emociona en En tierra lejana dando vida a Alya ha cumplido 33 años y ha querido compartir este momento tan especial con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la actriz ha publicado unas preciosas imágenes acompañadas de un mensaje lleno de ilusión por la nueva etapa que comienza: "Feliz cumpleaños a mí. Estoy muy lista para abrazarte fuertemente, 33. Ven con salud, alegría y abundancia".

Mientras Alya sigue intentando adaptarse al mundo de los Albora en la ficción y lucha contra sus propios sentimientos, Sinem vive una etapa especialmente feliz fuera de las cámaras. La actriz tiene una relación con el también actor Berk Cankat y ambos han disfrutado recientemente de un romántico viaje por Japón, del que han compartido algunos recuerdos con sus seguidores.

Nacida el 21 de junio de 1993, Sinem Ünsal se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión turca. Sin embargo, para los seguidores de En tierra lejana siempre será mucho más que eso. Será Alya, la mujer que llegó a la vida de los Albora para cambiarlo todo, la madre capaz de enfrentarse a cualquiera por proteger a su hijo y uno de los personajes que más emociones ha regalado a la audiencia.

Desde aquí solo podemos desearle un feliz cumpleaños a la actriz que ha conseguido que millones de espectadores sufran, sonrían y se emocionen junto a Alya en cada capítulo.

¡Feliz cumpleaños, Sinem Ünsal!

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