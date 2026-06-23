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Capítulo 588

Gabriel pierde el control al descubrir que Begoña no ha vuelto tras marcharse con Eduardo y… ¡culpa a los De la Reina!

El director de la fábrica se presenta en casa de los De la Reina buscando a su mujer.

Gabriel pierde el control al descubrir que Begoña no ha vuelto tras marcharse con Eduardo y… ¡culpa a los De la Reina!

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Gabriel monta en cólera al enterarse de que Begoña se ha ido Eduardo, el chófer de Damián, y que todavía no ha vuelto a casa.

Beatriz le ha contado que Begoña se fue con Eduardo a Pelahustán y todavía no ha vuelto. Así, Gabriel se presenta en casa de su tío para preguntar por su mujer y allí le confirman que no saben nada de ninguno de los dos.

Andrés le responde que él mismo saldrá a buscar a la enfermera, pero Gabriel se enfada con su primo y le dice que se encargará él que para eso es su mujer: “Estoy harto de que te metas en nuestra vida”.

La situación se pone tan tensa que… ¡Andrés y Gabriel casi llegan a las manos!

Damián tiene que intervenir y le pide a su sobrino que se marche de su casa porque allí no es bienvenido. ¿Estarán bien Begoña y Eduardo?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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