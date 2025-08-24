Fina desaparece tras una noche con Marta y deja una carta que lo cambia todo

En Sueños de libertad, Marta despierta sola y encuentra una carta de Fina que podría marcar su despedida definitiva. La incertidumbre la desborda: ¿ha cedido Fina al chantaje de Pelayo?

Mientras tanto, en la fábrica, Carmen sospecha sobre las enfermedades de los trabajadores. Begoña e Irene se enfrentan a la directiva por priorizar beneficios sobre la salud del personal1.