Sueños de libertad
Fina desaparece tras una noche con Marta y deja una carta que lo cambia todo
El próximo episodio de Sueños de libertad revela una decisión inesperada de Fina que sacude a Marta, mientras en la fábrica se intensifican los conflictos laborales.
En Sueños de libertad, Marta despierta sola y encuentra una carta de Fina que podría marcar su despedida definitiva. La incertidumbre la desborda: ¿ha cedido Fina al chantaje de Pelayo?
Mientras tanto, en la fábrica, Carmen sospecha sobre las enfermedades de los trabajadores. Begoña e Irene se enfrentan a la directiva por priorizar beneficios sobre la salud del personal1.