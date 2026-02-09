Publicidad
Sueños de libertad
El romance oculto de María con Gabriel precipita la caída del personaje en Sueños de libertad
La actriz Roser Tapias avanza cómo el descubrimiento de la relación entre María y Gabriel en Sueños de libertad marcará un punto de inflexión dramático y dejará a su personaje al borde del abismo emocional y personal.
Los detalles de la trama revelan que, tras consumar su venganza contra Begoña, María afrontará las graves consecuencias de su affaire con Gabriel, una situación que “llevará a María a su caída más profunda”, según explica Tapias.
La amenaza de Andrés de acusarla por adulterio la empuja a aceptar la nulidad matrimonial para evitar la cárcel y salir de la casa de los De la Reina, donde su soledad se intensifica entre enfrentamientos familiares.