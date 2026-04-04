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¡Hasta siempre!

Carolina Lapausa se despide de Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Eres una mujer valiente e inspiradora"

La actriz dice adiós a la doctora Borrell con unas emotivas palabras.

Carolina Lapausa se despide de Luz

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La doctora Borrell se marcha a Barcelona para comenzar junto a su marido una nueva vida tras cerra uno de los momentos más amargos y complicados de du vida cumpliendo la última voluntad de su padre.

Nuestra doctora, que tantas veces curó a los operarios y operarias de la colonia y que nos demostró que hay que luchar por los sueños, deja una huella imborrable y una casa clara: nunca la olvidaremos.

Tampoco Carolina Lapausa, la actriz que se ha metido en su piel durante más de dos años y 500 capítulos.

La intérprete ha querido dedicarle unas bonitas y emotivas palabras a este personaje con el que ha compartido este viaje en Sueños de libertad.

Unas palabras repletas de cariño y admiración confesándole a Luz que siempre tendrá un lugar muy especial en su corazón. ¡Gracias, por tanto, doctora Borrell!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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