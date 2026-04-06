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Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula se besan mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

Ambos jóvenes no pueden esquivar su química y recaen en la pasión. A pesar de la intención de vitarse, se han vuelto a besar

Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula vuelven a besarse mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

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Tasio se deja llevar y vuelve a besar a Paula, de la que no logra olvidarse. Carmen sigue sin saber de los encuentros entre su marido y la asistenta del hogar, pero ella se ha reencontrado con un antiguo conocido.

Álvaro sigue insistiendo a Beatriz para que presione a Gabriel, pero ella no quiere ceder ni denunciarle. Por su parte, el empresario quiere alejarla lo máximo posible de su casa e insiste a Begoña de rescindir de ella como cuidadora de Juanito.

Además, Gabriel ha conseguido poner a Julia en contra de su abuelo. Damián está desesperado por recuperar la confianza y el amor de su hija.

Marta sigue viviendo más problemas por sus gustos y un artículo en el periódico ha provocado su desesperación. Su marido, junto a su familia le están apoyando y intentando quitar hierro al asunto.

Miguel ha intentado que su madre se reconcilie con su padre, pero su posición ha cambiado al enterarse de la infidelidad de Pablo. Los Salazar se enfrentan a tiempos complejos.

Por otro lado, Andrés ha hablado con Cloe sobre sus intenciones con Valentina, ya que ambos están estrechando sus lazos.

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Capítulo 533 de Sueños de libertad; 6 de abril: Tasio y Paula vuelven a besarse mientras Gorito acepta la propuesta de Álvaro

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