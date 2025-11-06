El inesperado reencuentro de Begoña y Andrés tras el accidente: la verdad sobre su boda con Gabriel

Andrés se recupera del coma y Begoña aprovecha el momento para explicarle lo ocurrido durante su ausencia. Aunque él intenta recordar lo sucedido, hay detalles que siguen confusos tras el accidente. Ella, sin rodeos, le revela que se casará con Gabriel y que está embarazada.

Sorprendido, Andrés reacciona con serenidad y cariño, deseándole lo mejor. La tensión se mezcla con la nostalgia, mientras María interrumpe la conversación. Cuando suena el teléfono y Gabriel llama, la escena se llena de emoción y silencios contenidos en Sueños de libertad.