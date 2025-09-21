Publicidad
Sueños de libertad
Begoña se ilusiona con Gabriel, ajena al peligro que acecha a los De la Reina
Natalia Sánchez adelanta en Sueños de libertad cómo la llegada de Gabriel ha supuesto un soplo de aire fresco para Begoña, aunque su felicidad podría estar en peligro.
En Sueños de libertad, la actriz Natalia Sánchez explica que Begoña vive su mejor momento junto a Gabriel, un primo lejano que ha revolucionado su vida. “Van a pasar muchas cosas”, ha advertido la actriz.
Sin embargo, Begoña desconoce que Gabriel esconde un plan para acabar con los De la Reina. La intérprete destaca que esta relación es “un halo de luz” tras su tormentosa historia con Andrés, aunque la verdad podría cambiarlo todo.