¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

Begoña se ha enterado por Damián de que María ha comenzado a recuperar la movilidad de sus piernas. ¡Y no ha dado crédito!

La enfermera, visiblemente mosqueada, ha ido al dispensario a hablar con su amiga Luz... ¿Cómo ha podido no contárselo?

Ambas se han enzarzado en una pelea, en la que la doctora ha intentado explicarle a Begoña que todo es un tema médico, pero ella no lo cree: sigue en sus trece de que María les ha mentido. ¡Y cree que es para mantenerse al lado de Andrés!

Su amiga le ha pedido que no siga por ese camino, Andrés ya no está en su vida, pero ella le ha reprochado: “No puedes pedirme que ya no sufra por él”.

¿Descubrirán en algún momento la mentira de María?