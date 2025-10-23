Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 421

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

Begoña no puede creerse que la doctora defienda a María, ella está convencida de que ya podía caminar antes.

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

Publicidad

Begoña se ha enterado por Damián de que María ha comenzado a recuperar la movilidad de sus piernas. ¡Y no ha dado crédito!

La enfermera, visiblemente mosqueada, ha ido al dispensario a hablar con su amiga Luz... ¿Cómo ha podido no contárselo?

Ambas se han enzarzado en una pelea, en la que la doctora ha intentado explicarle a Begoña que todo es un tema médico, pero ella no lo cree: sigue en sus trece de que María les ha mentido. ¡Y cree que es para mantenerse al lado de Andrés!

Su amiga le ha pedido que no siga por ese camino, Andrés ya no está en su vida, pero ella le ha reprochado: “No puedes pedirme que ya no sufra por él”.

¿Descubrirán en algún momento la mentira de María?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

Begoña empieza a sospechar de María sobre su supuesta mejoría, ¿descubrirá su mentira?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá su mentira?

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse
Resumen

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?
Capítulo 420

María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”
Capítulo 420

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”

La joven le comunica a su suegro que muy pronto podría volver a caminar.

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”
Capítulo 420

Damián no va a permitir la entrada de un socio ajeno a la familia para salvar a la fábrica: “Por encima de mi cadáver”

El patriarca tiene claro que va a luchar hasta el final para que no se lleve a cabo la propuesta de la junta de accionistas.

Marta, angustiada por Andrés, se desahoga con Begoña: “Se merece vivir y ser feliz”

Marta, angustiada por Andrés, se desahoga con Begoña: “Se merece vivir y ser feliz”

“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía

“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya se enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía

¿Cuánto se diferencia Octavio Oramas de un CEO? ¡Le ponemos a prueba!

¿Cuánto se diferencia Octavio Oramas de un CEO? ¡Le ponemos a prueba!

Publicidad