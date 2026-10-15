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Capítulo 669

Beatriz intenta acercar posturas con Begoña: pero ella le deja claro que su confianza está rota

La enfermera está muy disgustada por el atrevimiento de la niñera, y le costará confiar en ella como antes.

Beatriz intenta acercar posturas con Begoña: pero ella le deja claro que su confianza está rota

Beatriz intenta acercar posturas con Begoña: pero ella le deja claro que su confianza está rota

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6acf426872285b0007c53e99|||Begoña acusa a Beatriz de traicionar su confianza cuando la niñera comienza a sangrar… ¿perderá a su bebé?]]

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Beatriz sufrió un grave susto en su embarazo tras una fuerte discusión con Begoña.

La enfermera le acusaba de haberse inmiscuido en su vida amorosa al haberle entregado a Andrés la carta de amor que le escribió. Tras unas duras palabras, Beatriz comenzó a sentir un dolor en el vientre.

Ahora, ya recuperada, todo se ha quedado en un susto y ha intentado acercar posturas con Begoña: pero ella se ha negado. Ya no confía en Antonia como antes.

"Sé que cometí un error, pero no fue mi intención", le ha dicho afectada la niñera.

Pero Begoña se ha mostrado dura: "A mí me sigue pareciendo muy mal lo que has hecho".

Aun así, le ha pedido disculpas ya que jamás querría que le hubiera pasado nada ni a ella ni al bebé. No obstante, no le va a perdonar tan fácil. Para Begoña la confianza está totalmente rota.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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