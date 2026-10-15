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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a hundir a los De la Reina

El director de la empresa ha ideado un golpe final que dejará muy tocada nuevamente a la familia de la Reina.

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a hundir a los De la Reina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Gabriel se enterará del motivo de la discusión entre Begoña y Beatriz, y le echará la bronca a la embarazada. ¿Cómo se le ocurre meterse entre Andrés y Begoña?

Beatriz acusará a Begoña de estar "loca" y la envidia que le tiene la niñera saldrá a la luz. ¿Conseguirán revertir esta sitruación?

Paula le contará a Tasio que las chicas creen que está con Salva y él... ¡Se pondrá celoso! "Tú estás conmigo y punto", le ha dicho él marcando territorio. Pero Paula le recordará que no dice la verdad por protegerle. ¡Él sigue casado con Carmen!

Por su parte, en la empresa, Gabriel asestará el golpe final a los De la Reina: les comunicará una importante decisión que ha tomado junto a Brossard. ¿Qué será? El director de la fábrica está dispuesto a hacer lo que sea para hundir a su familia, no va a parar.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Gabriel

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