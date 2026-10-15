Capítulo 669
"La culpa fue mía, le hablé mal": Beatriz miente a Gabriel sobre el motivo de su discusión con Begoña
Beatriz le resta importancia a su discusión con Begoña y le cuenta una mentira a Gabriel. ¿Sospecha él de lo que le está contando?
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Beatriz se está recuperando tras el susto que ha tenido con el embarazo. Gabriel está muy pendiente de ella, y quiere entender qué le pasó con Begoña para haberse alterado así...
¡No le han convencido las explicaciones de la enfermera!
Cuando Gabriel pregunta a Beatriz, ella no le desvela lo que pasó de verdad, sino que le miente. La niñera le dice que se pelearon porque ella no fue a buscar una infusión para Juanito... ¡Y esto no convence a Gabriel!
Él ha intentado sonsacarle, pero ella le ha restado importancia a su desencuentro con Begoña.
¿Intentará enterarse Gabriel de lo que ha pasado entre ellas? ¿Conseguirá Beatriz ocultar que fue porque se extralimitó con la carta de Andrés?
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