"La culpa fue mía, le hablé mal": Beatriz miente a Gabriel sobre el motivo de su discusión con Begoña

Beatriz se está recuperando tras el susto que ha tenido con el embarazo. Gabriel está muy pendiente de ella, y quiere entender qué le pasó con Begoña para haberse alterado así...

¡No le han convencido las explicaciones de la enfermera!

Cuando Gabriel pregunta a Beatriz, ella no le desvela lo que pasó de verdad, sino que le miente. La niñera le dice que se pelearon porque ella no fue a buscar una infusión para Juanito... ¡Y esto no convence a Gabriel!

Él ha intentado sonsacarle, pero ella le ha restado importancia a su desencuentro con Begoña.

¿Intentará enterarse Gabriel de lo que ha pasado entre ellas? ¿Conseguirá Beatriz ocultar que fue porque se extralimitó con la carta de Andrés?