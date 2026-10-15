Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 669

"La culpa fue mía, le hablé mal": Beatriz miente a Gabriel sobre el motivo de su discusión con Begoña

Beatriz le resta importancia a su discusión con Begoña y le cuenta una mentira a Gabriel. ¿Sospecha él de lo que le está contando?

Beatriz

"La culpa fue mía, le hablé mal": Beatriz miente a Gabriel sobre el motivo de su discusión con Begoña

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Beatriz se está recuperando tras el susto que ha tenido con el embarazo. Gabriel está muy pendiente de ella, y quiere entender qué le pasó con Begoña para haberse alterado así...

¡No le han convencido las explicaciones de la enfermera!

Cuando Gabriel pregunta a Beatriz, ella no le desvela lo que pasó de verdad, sino que le miente. La niñera le dice que se pelearon porque ella no fue a buscar una infusión para Juanito... ¡Y esto no convence a Gabriel!

Él ha intentado sonsacarle, pero ella le ha restado importancia a su desencuentro con Begoña.

¿Intentará enterarse Gabriel de lo que ha pasado entre ellas? ¿Conseguirá Beatriz ocultar que fue porque se extralimitó con la carta de Andrés?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a hundir a los De la Reina

Paula

Capítulo 669 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Las chicas de la tienda interrogan a Paula

Beatriz

"La culpa fue mía, le hablé mal": Beatriz miente a Gabriel sobre el motivo de su discusión con Begoña

Valentina y Andrés
Capítulo 669

Valentina y Andrés fijan su fecha de boda: ¡en un mes se darán el 'sí, quiero'!

Gabriel
Capítulo 669

¡Cálida bienvenida! Gabriel carga de tareas a Marta y Andrés en su regreso a la empresa

Beatriz intenta acercar posturas con Begoña: pero ella le deja claro que su confianza está rota
Capítulo 669

Beatriz intenta acercar posturas con Begoña: pero ella le deja claro que su confianza está rota

La enfermera está muy disgustada por el atrevimiento de la niñera, y le costará confiar en ella como antes.

Las hijas de la criada
Éxito

Las hijas de la criada conquista el mercado internacional en MIPCOM 2026

La serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega podrá verse en Portugal, Irlanda, Finlandía, Rumanía y Croacia.

"Hacía tiempo que no sentía curiosidad por alguien": María vuelve a ilusionarse en Entre Tierras 2

"Hacía tiempo que no sentía curiosidad por alguien": María vuelve a ilusionarse en Entre Tierras 2

Una escuela de mujeres y dos impactantes muertes llegan esta noche a Punta do Bico

Una escuela de mujeres y dos impactantes muertes llegan esta noche a Punta do Bico

Las curiosidades de A la deriva que quizás no conocías: una tormenta real, un pueblo ficticio y un camisón muy especial

Las curiosidades de A la deriva que quizás no conocías: una tormenta real, un pueblo ficticio y un camisón muy especial

Publicidad