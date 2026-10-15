Las hijas de la criada conquista el mercado internacional en MIPCOM 2026

Atresmedia sigue consolidándose como un referente internacional de la producción audiovisual en español. Sus producciones y formatos siguen despertando un gran interés en el mercado internacional. Así lo han hecho en MIPCOM 2026, celebrado en Cannes, el mayor escaparate audiovisual del mundo, en el que nuevamente Atresmedia Sales ha vuelto a cerrar numerosos acuerdos comerciales con operadores de todo el planeta.

Una de las producciones de Atresmedia que más interés internacional han despertado ha sido Las hijas de la criada. La exitosa serie protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández y adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta, ha conquistado Europa gracias a los múltiples acuerdos que se han alcanzado para su emisión en numerosos territorios. La serie se podrá ver en Portugal (RTP), Irlanda (TG4), Finlandia (YLE), Rumanía (Antena Group) y Croacia (HRT).

La ficción sigue así su exitosa trayectoria tras el gran triunfo que sigue cosechando en España. En su estreno se convirtió en el mejor lanzamiento de atresplayer de los últimos 3 años y en su actual emisión de Antena 3 también triunfa, siendo la serie nacional más vista en Prime Time en septiembre. Además, la prestigiosa THE WIT la seleccionó como una de las producciones más destacadas a nivel internacional, evidenciando así el enorme interés que la ficción ha despertado en todo el mundo desde su estreno.

Otras series que han triunfado

, Atresmedia Sales también ha presentado con éxito en MIPCOM 2026 otras de sus grandes apuestas de ficción de esta temporada. A la deriva, el drama protagonizado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, que triunfa cada domingo con nuevos episodios en atresplayer, ha despertado un gran interés en operadores de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica.

Lo ha hecho junto a Ágata y Lola; procedimental policiaco protagonizado por Eva Martín y Mireia Oriol, Trazos ocultos ; thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, y la segunda temporada de Entre tierras, que protagoniza Megan Montaner, y que llegará muy pronto al Prime Time de Antena 3 tras su emisión en atresplayer la pasada primavera, que también han despertado un gran interés en dichos territorios.