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Capítulo 669

¡Cálida bienvenida! Gabriel carga de tareas a Marta y Andrés en su regreso a la empresa

Incómodo con la vuelta de sus primos a la fábrica, ha decidido hacerles más complicada su reincorporación... ¡les llena de tareas!

Gabriel

¡Cálida bienvenida! Gabriel carga de tareas a Marta y Andrés en su regreso a la empresa

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Gabriel ha decidido darle una bienvenida a Andrés y Marta de vuelta a la fábrica.

Les ha obligado a que contacten con Miranda y los antiguos clientes y los traigan de vuelta, a pesar de que es una tarea del director de la fábrica.

Andrés y Marta han aceptado fastidiados, pero quieren, a petición de Hugo Brossard, intentar llevarse lo mejor posible con su primo. ¿Lo conseguirán?

Aunque con eso no ha bastado, mostrando aun más su pesadumbre por tenerles de vuelta, Gabriel ha cargado aun más a Andrés. Le ha pedido que modifique las rutas de carga, dándole mucho más trabajo.

¿Conseguirán aguantar el tirón de volver a trabajar con él?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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