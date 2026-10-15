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Capítulo 669 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Las chicas de la tienda interrogan a Paula

Tras observar sus comportamientos en los últimos días, le preguntan directamente, su relación con Salva. ¿Qué pasará cuando se enteren de que es con Tasio?

Paula

Capítulo 669 de Sueños de libertad; 15 de octubre: las chicas de la tienda interrogan a Paula

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gabriel se ha interesado por lo que pasó entre Begoña y Beatriz cuando ella sufrió el susto en el embarazo. Hablando por separado con las dos se dará cuenta de que cada una le está contando una versión... ¿Por qué?

Begoña le ha dejado claro a Beatriz que, aunque quiere lo mejor para ella y su bebé, su confianza está rota: no le perdona que le diera la carta de amor a Andrés.

Por otro lado, las chicas de la tienda junto a Mabel, llevan tiempo pensando con quién queda Paula en la cantina... ¡Y han terminado por preguntarles a los dos! Creen que Paula y Salva se ven en la cantina.

Ella, de primeras lo niega, pero finalmente termina por mentir a sus amigas... ¡No quiere que descubran su relación con Tasio!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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