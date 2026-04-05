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Semana del 6 al 10 de abril

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña, en shock tras ser testigo del primer beso ente Andrés y Valentina

A la mujer de Gabriel se le viene el mundo encima cuando presencia el momento más romántico de los jóvenes.

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María Sicilia Fernández
Publicado:

La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de novedades:

¡Pablo le confesará a Miguel que le fue infiel a su madre en Tarragona! Además, el joven se descubrirá que esa mujer es Marisol, lo que desencadenará un fuerte enfrentamiento contra su padre. ¿Será capaz de perdonarlo?

Mientras tanto, Begoña y Beatriz se mostrarán cada vez más unidas. La mujer de Gabriel se desahogará con ella y le confesará que está casada con un hombre al que no quiere. ¿Qué hará la niñera de Juanito con esta información?

Además, a Pelayo le resultará muy familiar la cara de Beatriz, lo que asustará a la joven, temiendo que el marido de Marta reconozca su verdadera identidad. ¿Estará la exmujer de Gabriel en peligro?

En otro orden de cosas, la relación entre Valentina y Andrés irá viento en popa. Los jóvenes tendrán una romántica cita, ¡y Begoña será testigo de su primer beso! A la mujer de Gabriel se le romperá el corazón cuando descubre que Andrés tiene una nueva ilusión.

Finalmente…. ¡David regresará a la colonia! El ex novio de Carmen le contará que solo ha venido para hacer unas obras en la casa cuna. ¿Será esto cierto? ¿Cómo reaccionará Tasio cuando se entere?

¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer!

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