Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, el exnovio de Carmen, regresa a Toledo y se reencuentra con ella

El joven regresa a la colonia solo para acometer unas reformas en la casa cuna a petición de Claudia.

David vuelve a Toledo

Publicidad

María Sicilia Fernández
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz le contará a Álvaro todo sobre la realidad del matrimonio entre Begoña y Gabriel. Sin embargo, este protagonizará un ataque de celos al pensar que su pareja echa de menos la época feliz que vivió junto a Gabriel.

Mientras tanto, Begoña se presentará en la tienda y conocerá a Valentina, quien se sorprenderá al ponerle cara a quien fue el gran amor de Andrés. Mientras tanto, la joven le contará a Claudia todo sobre su próxima cita con el hijo de Damián.

En otro orden de cosas, la familia De la Reina organizará una fiesta de bienvenida para Pelayo en la que también anunciarán el relanzamiento de Flor Divina. Marta invitará a Cloe a asistir a ella, pero la francesa dudará si ir. ¿Terminará por acudir a este evento?

En otro orden de cosas, Pablo se llenará de valor y le contará a Miguel que le fue infiel a su madre. ¿Le confesará también que la tercera en discordia se trata de Marisol, u omitirá este valioso detalle?

Finalmente, David regresará a la colonia para cometer unas obras en la casa cuna. El joven se reencontrará con su exnovia, Carmen, y le dejará claro que solo ha venido para hacer su trabajo. ¿Será eso cierto o vendrá para algo más?

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

El gran Halis Korhan regresa a la mansión con su familia para poner orden

El gran Halis Korhan regresa a la mansión con su familia para poner orden

La mansión Korhan en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

La mansión Korhan, en shock: Kazim da la gran sorpresa con boda y bebé incluidos

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Sinan
Capítulo 80

¡Escándalo en el hospital!: Sinan se escapa de la policía tras comprar su libertad

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato
Capítulo 80

“Te merecías todo”: la brutal acusación de Ayla a Seyran tras el intento de asesinato

“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit
Capítulo 80

“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit

Tras el caos de la boda fallida y la carrera desesperada por salvar a Seyran, Ferit y Diyar se han visto las caras en la cafetería, rodeados de un silencio sepulcral que solo el amor y el respeto han podido romper.

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta
Entre tierras | Capítulo 4

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

Después de varios momentos de tensión contenida, María y Toscano cruzan una línea al dejarse llevar por sus sentimientos.

Begoña en el capítulo 535 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña, en shock tras ser testigo del primer beso ente Andrés y Valentina

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

Amanda

“No sabes dónde te estás metiendo”: Amanda consigue hablar con un hombre clave el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

Publicidad