Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, el exnovio de Carmen, regresa a Toledo y se reencuentra con ella

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz le contará a Álvaro todo sobre la realidad del matrimonio entre Begoña y Gabriel. Sin embargo, este protagonizará un ataque de celos al pensar que su pareja echa de menos la época feliz que vivió junto a Gabriel.

Mientras tanto, Begoña se presentará en la tienda y conocerá a Valentina, quien se sorprenderá al ponerle cara a quien fue el gran amor de Andrés. Mientras tanto, la joven le contará a Claudia todo sobre su próxima cita con el hijo de Damián.

En otro orden de cosas, la familia De la Reina organizará una fiesta de bienvenida para Pelayo en la que también anunciarán el relanzamiento de Flor Divina. Marta invitará a Cloe a asistir a ella, pero la francesa dudará si ir. ¿Terminará por acudir a este evento?

En otro orden de cosas, Pablo se llenará de valor y le contará a Miguel que le fue infiel a su madre. ¿Le confesará también que la tercera en discordia se trata de Marisol, u omitirá este valioso detalle?

Finalmente, David regresará a la colonia para cometer unas obras en la casa cuna. El joven se reencontrará con su exnovia, Carmen, y le dejará claro que solo ha venido para hacer su trabajo. ¿Será eso cierto o vendrá para algo más?

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