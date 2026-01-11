Nando amenaza con destruir a la familia Oramas en los próximos capítulos de La Encrucijada

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la vida sigue en Oramas tras la huida de Saúl. Han pasado dos meses desde entonces y todos han seguido sus caminos. César y Amanda vuelven de su luna de miel para encontrar muchos cambios en el pueblo.

Álvaro y Laura afianzan su relación mientras que Mariví y Humberto dan rienda suelta a sus sentimientos, consiguiendo la aprobación de su hijo. Pero un turbio detalle del pasado romperá por completo la estampa familiar.

David pone sus sentimientos por delante y le dice a Julia que va muy en serio. ¡Le pide matrimonio! La mexicana acepta, una unión que Patricia no acepta. Su desesperación le hace caer en las mentiras de Nando, que le ofrece llevarse a Julia y al niño a cambio de dinero, un trato que sale de la peor manera posible.

Por su parte, Octavio intenta rehacer su vida, pero sus fantasmas no dejan de acecharle. Y, esta vez, hay uno que demuestra estar vivito y coleando: el mismísimo Saúl se deja ver y hace enloquecer a Octavio, que nadie le cree cuando dice que el exconvicto sigue vivo y está en el pueblo.

