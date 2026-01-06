El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Bahar se ha alegrado mucho al ver que Naz ya tenía el alta y que el bebé estaba bien, pero la felicidad ha durado muy poco. Naz, con una sonrisa, le ha soltado la noticia que Bahar nunca quería escuchar: "Evren y yo hemos decidido vivir juntos".

Naz ha explicado que, dadas las circunstancias y el riesgo del embarazo, es lo mejor para los dos. Al ver que Evren no decía nada y confirmaba con su silencio la decisión, Bahar ha sentido un vacío enorme.

La doctora no ha podido aguantar la compostura por mucho tiempo. Tras despedirse educadamente y desearle una pronta recuperación a Naz, se ha alejado rápidamente por el pasillo. La idea de que el hombre al que quiere empiece una vida con otra mujer ha sido un golpe demasiado fuerte.

Bahar se ha ido llorando, destrozada, al darse cuenta de que ese lugar especial que ella creía tener en el corazón de Evren parece haberlo llenado el bebé que espera y Naz.