Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 5 de enero

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Bahar caminaba por el hospital reflexionando sobre la vida y sobre cómo, de repente, alguien especial puede llegar y cambiarlo todo. Pero esa esperanza se ha roto en mil pedazos cuando se ha cruzado en el pasillo con Naz y Evren.

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Publicidad

Bahar se ha alegrado mucho al ver que Naz ya tenía el alta y que el bebé estaba bien, pero la felicidad ha durado muy poco. Naz, con una sonrisa, le ha soltado la noticia que Bahar nunca quería escuchar: "Evren y yo hemos decidido vivir juntos".

Naz ha explicado que, dadas las circunstancias y el riesgo del embarazo, es lo mejor para los dos. Al ver que Evren no decía nada y confirmaba con su silencio la decisión, Bahar ha sentido un vacío enorme.

La doctora no ha podido aguantar la compostura por mucho tiempo. Tras despedirse educadamente y desearle una pronta recuperación a Naz, se ha alejado rápidamente por el pasillo. La idea de que el hombre al que quiere empiece una vida con otra mujer ha sido un golpe demasiado fuerte.

Bahar se ha ido llorando, destrozada, al darse cuenta de que ese lugar especial que ella creía tener en el corazón de Evren parece haberlo llenado el bebé que espera y Naz.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”
Renacer 5 de enero

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”
Renacer 5 de enero

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”
Renacer 5 de enero

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad

La enfermera no puede más y le acaba revelando a su marido que sabe que ha estado engañándola todo este tiempo.

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

La angustia se apodera en casa de los De la Reina: ¡Gabriel se ha llevado a Julia sin avisar a nadie!

La angustia se apodera de los De la Reina: Gabriel se lleva a Julia sin avisar

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Brossard se traen algo entre manos

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Antoine Brossard se traen algo entre manos

Publicidad