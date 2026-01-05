Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Nada más despertar, Harun ha preguntado por Bahar y por las niñas, algo que le ha dolido profundamente a Maral. Aunque está enfadada porque él casi muere por salvar a los demás, la residente le ha confesado lo que sentía al verle dormir: "Verdaderamente quieres a Bahar. El hombre que se protege de todo, cuando se trata de ella, acaba de este modo".

Maral le ha echado en cara, con mucha tristeza, que nunca se ha sentido querida por él: "Podrías haber intentado quererme un poco. Aunque no tanto como a ella".

A pesar del dolor de sentirse en un segundo plano, Maral ha demostrado que el amor por él está por encima de todo. Le ha llamado "hermano" por primera vez y le ha dado a entender que ha hecho algo para ayudarle en su relación con Bahar, aunque él no se lo hubiera pedido.

"Yo no he podido lograr que me quisiera alguien que no me quería, pero puede que tú sí", le ha dicho antes de salir de la habitación. Harun se ha quedado muy preocupado preguntándole qué ha hecho exactamente, pero ella solo le ha pedido que descanse.