Renacer 5 de enero

Harun por fin ha despertado después de la complicada operación a la que ha tenido que someterse. Al abrir los ojos, se ha encontrado a Maral a su lado, que no se ha separado de él ni un segundo mientras se debatía entre la vida y la muerte.

Nada más despertar, Harun ha preguntado por Bahar y por las niñas, algo que le ha dolido profundamente a Maral. Aunque está enfadada porque él casi muere por salvar a los demás, la residente le ha confesado lo que sentía al verle dormir: "Verdaderamente quieres a Bahar. El hombre que se protege de todo, cuando se trata de ella, acaba de este modo".

Maral le ha echado en cara, con mucha tristeza, que nunca se ha sentido querida por él: "Podrías haber intentado quererme un poco. Aunque no tanto como a ella".

A pesar del dolor de sentirse en un segundo plano, Maral ha demostrado que el amor por él está por encima de todo. Le ha llamado "hermano" por primera vez y le ha dado a entender que ha hecho algo para ayudarle en su relación con Bahar, aunque él no se lo hubiera pedido.

"Yo no he podido lograr que me quisiera alguien que no me quería, pero puede que tú sí", le ha dicho antes de salir de la habitación. Harun se ha quedado muy preocupado preguntándole qué ha hecho exactamente, pero ella solo le ha pedido que descanse.

Series

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”
Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”
Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”
Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad

La enfermera no puede más y le acaba revelando a su marido que sabe que ha estado engañándola todo este tiempo.

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

La angustia se apodera en casa de los De la Reina: ¡Gabriel se ha llevado a Julia sin avisar a nadie!

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Brossard se traen algo entre manos

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Antoine Brossard se traen algo entre manos

