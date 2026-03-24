Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, furioso ante la noticia de Marta…Brossard quiere producir ‘Flor divina’

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Valentina se convertirá en el gran apoyo de Cloe tras su ruptura. La joven le dirá a su amiga que no puede estar huyendo eternamente de Marta y que debe intentar tener con ella una relación cordial.

Por otro lado, Pablo le contará a Damián que Nieves non quiere ni mirarle a la cara tras descubrir que le fue infiel con Marisol y que su matrimonio atraviesa una profunda crisis. ¿Qué pasará?

Carmen estará dispuesta a todo para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres en la fábrica y se enfrentará a Pablo Salazar.

Luz le dirá a Nieves que ha llegado el momento de ayudar a Alberto a morir y que la enfermera le pedirá que no deje ningún cabo suelto.

Por otro lado, Marta desatará la tormenta en la vida de Gabriel. La De la Reina le contará que Brossard quiere producir Flor Divina y él no podrá disimular su enfado. Él le dirá que él es quien debe tomar decisión como director, pero la orden ha llegado directamente desde París y desde Antoine Brossard. ¿Qué pasará?

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