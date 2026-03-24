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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, furioso ante la noticia de Marta…Brossard quiere producir ‘Flor divina’

La De la Reina le cuenta la buena noticia a su primo mientras él no puede disimular su rabia.

\\tramontana\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\Sueños de libertad\CAPÍTULOS\Semana 108 (del 23 al 27 de marzo)\Capítulo 525, Martes 24 de marzo

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Valentina se convertirá en el gran apoyo de Cloe tras su ruptura. La joven le dirá a su amiga que no puede estar huyendo eternamente de Marta y que debe intentar tener con ella una relación cordial.

Por otro lado, Pablo le contará a Damián que Nieves non quiere ni mirarle a la cara tras descubrir que le fue infiel con Marisol y que su matrimonio atraviesa una profunda crisis. ¿Qué pasará?

Carmen estará dispuesta a todo para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres en la fábrica y se enfrentará a Pablo Salazar.

Luz le dirá a Nieves que ha llegado el momento de ayudar a Alberto a morir y que la enfermera le pedirá que no deje ningún cabo suelto.

Por otro lado, Marta desatará la tormenta en la vida de Gabriel. La De la Reina le contará que Brossard quiere producir Flor Divina y él no podrá disimular su enfado. Él le dirá que él es quien debe tomar decisión como director, pero la orden ha llegado directamente desde París y desde Antoine Brossard. ¿Qué pasará?

Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, furioso ante la noticia de Marta…Brossard quiere producir ‘Flor divina’

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Capítulo 525 de Sueños de libertad; 24 de marzo: Damián, decidido acabar con Gabriel tras descubrir su juego sucio

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