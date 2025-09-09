Joaquín se enfrenta a Irene tras descubrir su traición: "No la voy a perdonar jamás"

Irene ha descubierto que Joaquín ya sabe toda verdad sobre don Pedro y que ella provocó que se quedase dormido cuando tenía una importante cita con el empresario mexicano.

Se disculpa con él y le dice que lo hizo, obligada por su hermano ya que siempre se ha sentido en deuda con él. Irene intenta obtener su perdón confesándole que ella también ha sido una víctima de su hermano.

Sin embargo, Joaquín le dice que nunca podrá perdonarla y que él daño que le ha causado es irreparable: "Me he sentido como un fracasado".

Joaquín le confiesa que lo único bueno que saca de todo esto es que esto no le va a volver a pasar y que a partir de ahora empezará a ser más desconfiado con todo el mundo.

Irene le vuelve a decir que se siente muy mal por lo que ha hecho y que se arrepiente de haber permitido que su hermano se casase con Digna: "Ahora no estaría atrapada en esa casa", le dice con pena, pero ahora parece que ya es demasiado tarde. ¿Podrá algún día Joaquín aceptar su perdón?