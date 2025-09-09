"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas

María y Begoña han coincidido a solas en el comedor de casa y la tensión entre ambas no se ha hecho esperar.

María se acerca un poco a la joven y le pregunta por Gabriel ya que cada vez le ve más contenta con él y le dice que se alegra de que sea feliz con él.

"¿Desde cuándo te alegras tú por mí?", le pregunta Begoña incrédula a lo que María le responde que se alegra desde sigue con su vida porque así ella puede hacer la suya.

"Tu situación con Gabriel, me facilita las cosas con Andrés", le dice María para después confesarle que a partir de ahora le promete poner las cosas más fáciles.

Pero todo parece indicar que María está planeando un nuevo plan.