Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia da un paso más con Salva … ¡y se declara!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Mabel le pedirá a su padre que sea totalmente sincero con Miguel para evitar que el joven se marche de casa. ¿Cómo reaccionará el médico cuando descubra todos los detalles de la aventura de su padre con Marisol?

Mientras tanto, Gabriel le contará a su mujer las sospechas de que Andrés y Valentina tienen algo. Begoña disimulará el dolor que le causa esta noticia, pero después se derrumbará ante Digna.

Además, Manuela aconsejará a Damián a que vuelva a acercarse a Julia con una carta en la que le exprese sus sentimientos sobre este distanciamiento. ¿Se animará el fundador de la empresa a hacerlo?

En otro orden de cosas, Beatriz le contará una historia falsa a Pelayo y le pedirá que guarde su secreto. Sin embargo, el marido de Marta tratará de averiguar todo sobre “Antonia Lafuente”. ¿Descubrirá el joven que realmente no se llama así?

Finalmente, Claudia y Salva tendrán una divertida salida que terminará con una inesperada conversación que pondrá patas arriba su amistad. ¿De qué se tratará?

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