Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un chantaje pone contra las cuerdas a Pablo… ¡y el futuro de Tasio!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel le pedirá a Pablo que le apoye en la junta de accionistas…¡quiere despedir a Tasio! Y es que el otro día tuvieron una fuerte discusión por la desigualdad salarial femenina que existe en la fábrica.

Beatriz le contará a Gabriel que le han pedido referencias para entrar en la Casa cuna como voluntaria. Pero él no solo se las negará, sino que le espetará que se las pida a la mujer con la que trabajo en México y “que murió en extrañas circunstancias”. ¡Esto es la guerra definitiva entre ambos!

Por otro lado, Luz seguirá negándose a dejar ir a su padre…¡no puede hacerse a la idea! Y estará dispuesta a llamar a cualquier médico que pueda ayudarla.

Además, Cloe se sincerará con Marta tras días de incertidumbre: “Tenemos derecho a descubrir todo lo que nos queda por delante”. ¿Conseguirá Marta de la Reina dejar atrás el recuerdo de Fina?

Por último, Andrés le enseñará a Begoña la carta que confirma la nulidad de matrimonio con María. ¿Qué tendrá la mujer de Gabriel qué decir al respecto?

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3.