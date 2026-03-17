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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un chantaje pone contra las cuerdas a Pablo… ¡y el futuro de Tasio!

El empresario no perdona que el joven De la Reina le plantara cara y utilizará al nuevo accionista para cargar contra él.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Un chantaje pone contra las cuerdas a Pablo… ¡y el futuro de Tasio!

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María Sicilia Fernández | Marta García
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel le pedirá a Pablo que le apoye en la junta de accionistas…¡quiere despedir a Tasio! Y es que el otro día tuvieron una fuerte discusión por la desigualdad salarial femenina que existe en la fábrica.

Beatriz le contará a Gabriel que le han pedido referencias para entrar en la Casa cuna como voluntaria. Pero él no solo se las negará, sino que le espetará que se las pida a la mujer con la que trabajo en México y “que murió en extrañas circunstancias”. ¡Esto es la guerra definitiva entre ambos!

Por otro lado, Luz seguirá negándose a dejar ir a su padre…¡no puede hacerse a la idea! Y estará dispuesta a llamar a cualquier médico que pueda ayudarla.

Además, Cloe se sincerará con Marta tras días de incertidumbre: “Tenemos derecho a descubrir todo lo que nos queda por delante”. ¿Conseguirá Marta de la Reina dejar atrás el recuerdo de Fina?

Por último, Andrés le enseñará a Begoña la carta que confirma la nulidad de matrimonio con María. ¿Qué tendrá la mujer de Gabriel qué decir al respecto?

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