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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña le confiesa a Beatriz que vive atrapada en un matrimonio infeliz

La enfermera se rompe y se sincera como nunca con la niñera de su hijo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña le confiesa a Beatriz que vive atrapada en un matrimonio infeliz

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tras la jugada sucia de Gabriel en el evento familiar, Damián se enfrentará duramente a su sobrino. Y también Begoña que no podrá creerse que haya podido caer tan bajo.

Miguel seguirá muy mal después de saber que Marisol es la amante de su padre y se refugiará en el alcohol. Será Claudia quien lo encuentre y le ayude llevándole a la habitación de las chicas.

Poco después, Miguel se enfrentará, de nuevo, a Pablo y le dirá unas duras palabras: no le considera su padre y nunca podrá perdonarlo.

Álvaro conseguirá convencer a Gorito para revender algunos productos que él pueda sustraer de la fábrica, perfumes con los que sacar dinero.

Valentina estará muy ilusionada tras su beso con Andrés y se lo contará a las chicas mientras que Andrés compartirá su alegría con su hermana Marta. ¡Por fin ha conseguido estar con una mujer sin recordarla a ella!

Y Begoña se derrumbará. Ese beso que vio le ha afectado mucho y se desahogará con Beatriz contándole que su matrimonio con Gabriel no es tan bonito como parece y que está casada con un hombre al que no quiere. ¡Beatriz se quedará impactada!

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3 o adelántate a lo que va a pasar en atresplayer.

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