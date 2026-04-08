Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña le confiesa a Beatriz que vive atrapada en un matrimonio infeliz
La enfermera se rompe y se sincera como nunca con la niñera de su hijo.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Tras la jugada sucia de Gabriel en el evento familiar, Damián se enfrentará duramente a su sobrino. Y también Begoña que no podrá creerse que haya podido caer tan bajo.
Miguel seguirá muy mal después de saber que Marisol es la amante de su padre y se refugiará en el alcohol. Será Claudia quien lo encuentre y le ayude llevándole a la habitación de las chicas.
Poco después, Miguel se enfrentará, de nuevo, a Pablo y le dirá unas duras palabras: no le considera su padre y nunca podrá perdonarlo.
Álvaro conseguirá convencer a Gorito para revender algunos productos que él pueda sustraer de la fábrica, perfumes con los que sacar dinero.
Valentina estará muy ilusionada tras su beso con Andrés y se lo contará a las chicas mientras que Andrés compartirá su alegría con su hermana Marta. ¡Por fin ha conseguido estar con una mujer sin recordarla a ella!
Y Begoña se derrumbará. Ese beso que vio le ha afectado mucho y se desahogará con Beatriz contándole que su matrimonio con Gabriel no es tan bonito como parece y que está casada con un hombre al que no quiere. ¡Beatriz se quedará impactada!
No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3 o adelántate a lo que va a pasar en atresplayer.
Publicidad