Gabriel y Begoña deciden vivir juntos su embarazo: “Déjame hacer este camino contigo”

Begoña tenía claro que seguiría adelante con su embarazo, con o sin apoyo. Sin embargo, la determinación de la enfermera y su valentía han conmovido a Gabriel, que ha pedido perdón y ha querido enmendar su error. Le ha propuesto acompañarla durante todo el proceso, mostrándole su deseo de ser un padre presente.

Finalmente, ambos se han fundido en un emotivo beso, sellando una nueva etapa en su relación en Sueños de libertad. Aunque Begoña se siente tranquila, queda por ver si Gabriel cumplirá su promesa y se implicará realmente en la crianza.