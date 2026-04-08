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Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

La enfermera es testigo del primer beso entre la pareja.

Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Beatriz se ha puesto muy nerviosa. Conoció a Pelayo de México y tiene miedo de que él la reconozca y la desemascare ante a Begoña.

Por otro lado, Miguelha descubierto que Marisol es la amante de su padre de la peor maner. ¡Ha escuchado una conversación, sin querer, entre sus progenitores! El joven se ha quedado en shock y se ha ido a la cantina a beber para intentar olvidar lo sucedido.

Los De la Reina han organizado en casa una fiesta para dar la bienvenida a Pelayo y presentar el nuevo perfume con la pena de que Julia no va a asistir porque sigue enfadada con sus abuelos.

Sin embargo, todo ha dado un importante giro cuando Gabriel se ha presentado por sorpresa para aguar la fiesta. Le ha robado el discurso a Digna y se ha atribuido el mérito del éxito de Flor Divina. ¡A su familia le ha sentado fatal!

Y por fin se ha producido el momento más esperado. Andrés ha besado a Valentina iniciando a su historia de amor sin saber que Begoña...¡lo ha visto todo! ¡La enfermera se ha quedado muy triste! ¿Qué pasará ahora?,

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Capítulo 535 de Sueños de libertad; 8 de abril: Begoña se derrumba al ver a Andrés y Valentina besándose

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