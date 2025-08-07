El regreso más amargo: Chema vuelve ilusionado y descubre que Claudia y Raúl son pareja

El regreso de Chema a la fábrica no ha sido tan alegre como esperaba. Aunque ha vuelto con un regalo para Claudia y la ilusión de declararle sus sentimientos, lo que se ha encontrado ha sido una realidad muy distinta.

En una conversación, Raúl le ha confesado que él y Claudia están saliendo. Chema ha intentado disimular su reacción con sarcasmo y desdén, asegurando que no le afectaba, pero sus palabras han dejado entrever lo contrario. Raúl, por su parte, ha querido ser transparente: no busca hacerle daño, solo evitar que Claudia se sienta incómoda entre ambos.

Sin embargo, lejos de encajarlo con madurez, Chema le ha hecho una advertencia: “Lo que importa no es quién llega a la primera parada, sino quién gana la carrera”.