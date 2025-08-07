Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 367

El regreso más amargo: Chema vuelve ilusionado y descubre que Claudia y Raúl son pareja

A veces, el tiempo lo cambia todo. Chema ha vuelto convencido de que todavía había algo entre él y Claudia. Pero una sola conversación le ha bastado para descubrir que ya no tiene sitio en su vida.

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

Publicidad

Hannah Cordero
Publicado:

El regreso de Chema a la fábrica no ha sido tan alegre como esperaba. Aunque ha vuelto con un regalo para Claudia y la ilusión de declararle sus sentimientos, lo que se ha encontrado ha sido una realidad muy distinta.

En una conversación, Raúl le ha confesado que él y Claudia están saliendo. Chema ha intentado disimular su reacción con sarcasmo y desdén, asegurando que no le afectaba, pero sus palabras han dejado entrever lo contrario. Raúl, por su parte, ha querido ser transparente: no busca hacerle daño, solo evitar que Claudia se sienta incómoda entre ambos.

Sin embargo, lejos de encajarlo con madurez, Chema le ha hecho una advertencia: “Lo que importa no es quién llega a la primera parada, sino quién gana la carrera”.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

El regreso más amargo: Chema vuelve ilusionado y descubre que Claudia y Raúl son pareja

Un moratón en el brazo de Teo hace saltar las alarmas en Raúl, ¿qué está ocultando?

Un moratón en el brazo de Teo hace saltar las alarmas en Raúl, ¿qué está ocultando?

Gabriel amenaza a Cristina con culparla del escándalo empresarial: “La única que salió ganando fuiste tú”

Gabriel amenaza a Cristina con culparla del escándalo empresarial: “La única que salió ganando fuiste tú”

La historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció
Hattuç y Halis

Una vida amándose en silencio: la historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada
A las 22.50 horas

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada

Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas
¿Tregua?

Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

La joven ha reconocido su dificultad para demostrar cariño mientras Efsun todavía se siente culpable por poner en riesgo la vida de sus nietos.

Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia
Avance

Esta tarde, en Sueños de libertad: Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia

Las tensiones familiares y empresariales seguirán escalando peligrosamente.

Capítulo 366 de Sueños de libertad; 6 de agosto: una reacción inesperada, una traición descubierta y un amor en crisis

Capítulo 366 de Sueños de libertad; 6 de agosto: una reacción inesperada, una traición descubierta y un amor en crisis

“Te juro que te voy a quitar la careta”: Andrés explota contra Gabriel y lo deja sin escapatoria delante de Begoña

“Te juro que te voy a quitar la careta”: Andrés explota contra Gabriel y lo deja sin escapatoria delante de Begoña

La dura confesión de Teo destapa el misterio del dinero robado: Gema no puede creérselo

La dura confesión de Teo destapa el misterio del dinero robado: Gema no puede creérselo

Publicidad