Gabriel logra su propósito y convence a Damián para vender parte de Perfumerías de la Reina

Gabriel ha conseguido lo que llevaba tiempo buscando: que Damián autorice la búsqueda de un nuevo socio capitalista para Perfumerías de la Reina. Tras escuchar a sus hijos y confiar en el consejo de su sobrino, el patriarca acepta redactar un contrato de compraventa de acciones en Sueños de libertad.

Sin sospechar las intenciones ocultas de Gabriel, Damián se muestra dispuesto a asegurar el futuro de la empresa. Mientras tanto, su sobrino celebra el éxito de su estrategia y llama exultante a Brossard para anunciar que hay una oportunidad de compra.