“Que me gusten los hombres no quiere decir que no sea fuerte”: la conversación más sincera entre Germán y su madre

A Germán le han dado una paliza por haberse metido en los turbios negocios de Héctor y le han escrito ‘maricón’ en la terraza del bar de Rosa. El joven ha llegado lleno de sangre al negocio de su madre para intentar tranquilizarla.

“Lo supe desde que eras un niño. Eso una madre lo nota”, le dice Rosa a Germán con respecto a su sexualidad. Si nunca se atrevió a hablarlo con él era porque le daba miedo que los demás se dieran cuenta y le hicieran daño. Temía que lo vieran débil y por eso fue más severa con él.

“Que me gusten los hombres no quiere decir que no sea fuerte”, le deja claro Germán a su madre. Él hubiese preferido recibir más cariño y menos dureza, pero no le guarda rencor. Por primera vez en muchos años, madre e hijo se han sincerado. ¡Revive su emotiva y dura conversación en el vídeo de arriba!