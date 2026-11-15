Mejores momentos | Capítulo 9
Lucía abre los ojos a Dolores sobre Héctor: “Tenemos que ir a la Guardia Civil”
Dolores se ha dado cuenta de que su hijo no es como ella pensaba y llega a un acuerdo con su nuera para denunciarlo antes de que hunda la empresa.
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Después de mucho tiempo, Dolores por fin ha descubierto la verdadera cara de su hijo. Ahora, se arrepiente de no haber creído a Lucía cuando le contaba que le pegaba o cuando le aseguraba que Héctor estaba utilizando los barcos de la empresa para hacer negocios ilegales.
Lucía le enseña a su suegra un papel que ha encontrado con las coordenadas de la próxima entrega. Esa puede ser una buena prueba para que la policía libere a Tristán y meta a Héctor en la cárcel.
“Tenemos que ir a la Guardia Civil. Es la única manera que tenemos de salvar la empresa y tenemos que hacerlo por Bruno. Para asegurarle un futuro”, le dice Dolores a su nuera, aguantándose las lágrimas. ¿Conseguirán pararle los pies a Héctor y hacer justicia?
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