Lucía abre los ojos a Dolores sobre Héctor: “Tenemos que ir a la Guardia Civil”

Después de mucho tiempo, Dolores por fin ha descubierto la verdadera cara de su hijo. Ahora, se arrepiente de no haber creído a Lucía cuando le contaba que le pegaba o cuando le aseguraba que Héctor estaba utilizando los barcos de la empresa para hacer negocios ilegales.

Lucía le enseña a su suegra un papel que ha encontrado con las coordenadas de la próxima entrega. Esa puede ser una buena prueba para que la policía libere a Tristán y meta a Héctor en la cárcel.

“Tenemos que ir a la Guardia Civil. Es la única manera que tenemos de salvar la empresa y tenemos que hacerlo por Bruno. Para asegurarle un futuro”, le dice Dolores a su nuera, aguantándose las lágrimas. ¿Conseguirán pararle los pies a Héctor y hacer justicia?