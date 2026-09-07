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El secreto | Capítulo 1

"¿Tú crees que somos ricos?": Zeynep estalla al descubrir la enorme deuda que Ebru contrajo por amor

Ebru creyó que estaba ayudando al hombre del que estaba enamorada, pero terminó siendo víctima de una estafa. Ahora ha dejado a toda su familia al borde de la bancarrota y Zeynep no puede contener su indignación.

"¿Tú crees que somos ricos?": Zeynep estalla al descubrir la enorme deuda que Ebru contrajo por amor

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ebru se ha dejado llevar por el amor y ha acabado pagando un precio muy alto. Convencida de que estaba ayudando a su pareja a salir adelante, ha seguido todas sus indicaciones sin sospechar que, en realidad, estaba siendo engañada.

El problema ha estallado cuando el hombre ha desaparecido sin dejar rastro. Ha dejado de responder a sus llamadas y ha abandonado a Ebru con una deuda de 800.000 liras a su nombre.

Desbordada por la situación, la joven no ha podido seguir ocultándolo y ha terminado confesándoselo todo a Zeynep. Llorando, le ha explicado que confiaba en él: "Me dijo que me lo devolvería. Me lo prometió".

La reacción de su hermana no se ha hecho esperar. Incapaz de creer lo que estaba escuchando, Zeynep ha estallado: "¿Cómo puedes ser tan tonta? ¿Tú te crees que somos ricos?", dejando claro el enorme golpe que esa deuda supone para toda la familia.

Aunque la decepción y el enfado son enormes, Zeynep sabe que ahora lo más importante es encontrar una solución. La familia tendrá que hacer frente a esa deuda mientras intenta averiguar si todavía hay alguna forma de recuperar el dinero perdido. ¿Conseguirán salir de esta pesadilla?

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