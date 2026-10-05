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El secreto | Capítulo 5

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

La mujer de Serhat ha fingido ser una madre preocupada por su hija para manipularla y alejarla de su lado.

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

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Patri Bea
Patri Bea
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Berrak se ha llevado a Kader al parque fingiendo ser una madre arrepentida y ejemplar. La pequeña no puede estar más feliz y presume con todo aquel al que ve de la mujer que la trajo al mundo.

Berrak sienta a la niña en un banco y le pregunta si quiere que compartan más momentos madre e hija. Kader, por supuesto, le dice que sí, pero su madre le dice que no es tan sencillo.

“Si te quedas en casa, no podré llamarte hija, ni abrazarte cuando quiera”, le explica Berrak a Kader para manipularla. Lo que le quiere hacer ver es que debe vivir en otro lugar para que puedan verse sin problema.

Aunque le duele dejar a Zeynep, la pequeña prefiere poder disfrutar de su madre y para ello deberá vivir… ¡con Tülay y Erkan! A Berrak le ha dado igual que Zeynep le contase que la maltrataban. Ella solo busca quitársela de encima. ¿Qué pasará cuando la florista descubra lo que la mujer de Serhat le ha hecho a la pequeña?

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