Renacer 1 de diciembre

Gülciçek y Nevra desatan el caos en la habitación de Seren: confiesan por error que tiene dos hijos

Las dos mujeres han entrado para darle ánimos, pero su torpeza ha sacado a la luz dos secretos que nadie pensaba contar así.

Nevra ha entrado en la habitación cargada de amuletos y aceites “curativos”, convencida de que podía ayudar a Seren a sentirse mejor. Detrás venía Gülciçek, intentando que su entusiasmo no terminara desbordándose. Pero el caos ha empezado enseguida.

Sin pensar, la primera ha comentado que el olor del aceite se parecía al que se usa para masajear a los niños antes de dormir. Gülciçek ha entrado en pánico al darse cuenta de lo que había dicho: los niños estaban prohibidos en la conversación.

En su intento de corregirse, la mujer ha cometido un error aún mayor. Para cambiar de tema, ha mencionado la muerte de Timur sin darse cuenta. Seren se ha quedado inmóvil. “¿Timur ha muerto?”, ha preguntado en shock. Nevra, horrorizada por su propia torpeza, ha intentado disculparse mientras Gülciçek la mandaba callar demasiado tarde. Entre balbuceos, le han contado que murió en un accidente de avión.

Pero las revelaciones no han terminado ahí. Intentando justificarse sobre el olor, Nevra ha explicado que estaba preocupada por los niños si a ella le pasara algo. Ante las preguntas de la joven, ambas han terminado confesando sin querer que tiene dos hijos, Leyla y Mert.

Desbordada, Seren ha pedido explicaciones a Bahar, que acababa de entrar en la habitación. Pero el daño ya estaba hecho: Nevra incluso había sacado un pequeño recuerdo con olor a los bebés, convencida de que podría activar su “memoria olfativa”.

En cuestión de minutos, la esposa de Uras ha descubierto que Timur estaba muerto y que es madre de dos niños a los que no recuerda.

