Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 1 de diciembre

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

La confusión de Seren crece por momentos. Tras conocer que ha perdido un año y medio de memoria, ahora se enfrenta a una confesión aún más desconcertante: está casada con Uras.

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

Publicidad

Tras confirmar que Maral tenía razón y que están casados, Uras ha decidido mostrarle algo que, según él, “la ayudaría a recordar”. Ha sacado su móvil, ha buscado una foto del día de la boda y se la ha enseñado.

Seren se ha quedado inmóvil, como si estuviera viendo la vida de otra persona. “¿Juras que llevamos casi un año casados?”, ha preguntado rota de dolor.

Ella ha empezado a hacerse preguntas, tratando de encontrar una lógica imposible. “¿Por qué me casé contigo? Yo no soy así. No me casaría en cuatro o cinco meses. No estaba preparada”, ha repetido, todavía sin comprender nada.

Uras le ha explicado que estaban muy enamorados y que decidieron dar el paso. Después, en un intento desesperado por recuperarla, le ha puesto la alianza de nuevo: “Podemos volver a casarnos. Puedo pedírtelo otra vez”.

Pero Seren estaba lejos de pensar en promesas. Con la mirada perdida, solo ha podido hacer la pregunta que realmente le importa: quiere saber qué pasó aquella noche y cómo fue el accidente.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

Maral se adelanta a todos y revela a Seren su amnesia: “Has perdido un año y medio de memoria”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, se presenta en casa de los De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, se presenta en casa de los De la Reina

Capítulo 448 de Sueños de libertad; 1 de diciembre: Carmen se deshaga con David, teme que Tasio vuelva a las andadas
Resumen

Capítulo 448 de Sueños de libertad; 1 de diciembre: Carmen se desahoga con David, teme que Tasio vuelva a las andadas

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella
Capítulo 448

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Marta, descolocada con la actitud de Cloe hacia ella, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”
Capítulo 448

Marta, descolocada con la actitud de Cloe, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

La joven De la Reina está empezando a percibir ciertas señales por parte de la francesa que no sabe muy bien cómo interpretar.

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!
Una nueva vida

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Hattuc y Halis han sellado su historia de amor en una boda inolvidable, rodeados de sus seres más queridos y dejando claro que nunca es tarde para reencontrarse con el verdadero amor.

Luz comunica a Gema una noticia inesperada: “Estás embarazada”

Luz comunica a Gema una inesperada noticia: “Estás embarazada”

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”

Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”

Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”

Publicidad