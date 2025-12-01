Renacer 1 de diciembre
Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”
La confusión de Seren crece por momentos. Tras conocer que ha perdido un año y medio de memoria, ahora se enfrenta a una confesión aún más desconcertante: está casada con Uras.
Publicidad
Tras confirmar que Maral tenía razón y que están casados, Uras ha decidido mostrarle algo que, según él, “la ayudaría a recordar”. Ha sacado su móvil, ha buscado una foto del día de la boda y se la ha enseñado.
Seren se ha quedado inmóvil, como si estuviera viendo la vida de otra persona. “¿Juras que llevamos casi un año casados?”, ha preguntado rota de dolor.
Ella ha empezado a hacerse preguntas, tratando de encontrar una lógica imposible. “¿Por qué me casé contigo? Yo no soy así. No me casaría en cuatro o cinco meses. No estaba preparada”, ha repetido, todavía sin comprender nada.
Uras le ha explicado que estaban muy enamorados y que decidieron dar el paso. Después, en un intento desesperado por recuperarla, le ha puesto la alianza de nuevo: “Podemos volver a casarnos. Puedo pedírtelo otra vez”.
Pero Seren estaba lejos de pensar en promesas. Con la mirada perdida, solo ha podido hacer la pregunta que realmente le importa: quiere saber qué pasó aquella noche y cómo fue el accidente.
Publicidad