Maral se adelanta a todos y revela a Seren su amnesia: “Has perdido un año y medio de memoria”

Seren ha empezado a hacer preguntas nada más verse en el espejo. “¿Qué me ha pasado en la cara?”, ha insistido al notar los hematomas del accidente. Maral ha intentado tranquilizarla explicándole que pasó por una operación complicada y que las marcas eran normales, pero la joven no se ha calmado.

Cada respuesta provocaba nuevas dudas. Seren quería saber cómo fue el accidente, qué le ocurrió y por qué no recordaba nada. Cuando ha preguntado por un anillo que llevaba antes del TAC, Maral se lo ha dado explicando que era su alianza.

La tensión ha aumentado cuando Seren ha comprobado la fecha en su móvil. Creía vivir en abril de 2024, pero era octubre de 2025. Asustada, ha exigido una explicación. Entonces, Maral, superada y sin paciencia, lo ha soltado todo de golpe: “No estamos en 2024. Has perdido un año y medio de memoria”.

La residente ha explicado que, tras el traumatismo, su memoria reciente parece haberse borrado y que ese tipo de amnesia es habitual después de un golpe tan fuerte. Pero lo peor ha llegado después: “Lo último que viste antes del accidente fue algo que te afectó mucho”.

Aunque no ha dado todos los detalles, ha dejado claro que Seren presenció algo entre ella y Uras justo antes de ser atropellada. ¿Recordará lo ocurrido o confiará en lo que Maral ha dejado caer? Todo se complica y la verdad está a punto de explotar.