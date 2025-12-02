Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Bahar ha entrado en la habitación y le ha preguntado si estaba mejor. Seren, todavía perdida, le ha explicado que no sabía cómo sentirse. “Me despierto y estoy casada. He tenido un accidente. He perdido un año y medio”, ha dicho, tratando de ordenar todo lo que no consigue recordar.

Bahar ha intentado suavizar la situación. Le ha asegurado que ella y Uras se querían mucho y que por eso se casaron. Seren le ha confesado que no sabía qué clase de relación tenían como suegra y nuera, pero Bahar le ha quitado sus dudas. “Al final nos hicimos amigas. Eres como una hija para mí”, le ha dicho emocionada.

La conversación ha cambiado cuando Seren ha preguntado por Timur. Recordaba que había problemas entre ellos y ha querido saber qué había pasado. Bahar, en lugar de contarle la verdad, le ha dicho que se divorciaron y que él se marchó del hospital.

Timur está muerto, pero Bahar ha preferido callar para no alterarla más. Seren le ha dicho que, al menos, no le había tocado una suegra que la torturase, sacándole una pequeña sonrisa a Bahar.

Antes de marcharse, la médica le ha dicho lo único que podía asegurar sin mentir: que poco a poco iría recordando todo. Aunque, cuando la verdad salga a la luz, nada será tan fácil como Bahar quiere hacerle creer.