Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 1 de diciembre

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

La joven necesitaba respuestas sencillas y sinceras, pero la médica ha optado por protegerla, incluso a costa de ocultar la verdad.

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Publicidad

Bahar ha entrado en la habitación y le ha preguntado si estaba mejor. Seren, todavía perdida, le ha explicado que no sabía cómo sentirse. “Me despierto y estoy casada. He tenido un accidente. He perdido un año y medio”, ha dicho, tratando de ordenar todo lo que no consigue recordar.

Bahar ha intentado suavizar la situación. Le ha asegurado que ella y Uras se querían mucho y que por eso se casaron. Seren le ha confesado que no sabía qué clase de relación tenían como suegra y nuera, pero Bahar le ha quitado sus dudas. “Al final nos hicimos amigas. Eres como una hija para mí”, le ha dicho emocionada.

La conversación ha cambiado cuando Seren ha preguntado por Timur. Recordaba que había problemas entre ellos y ha querido saber qué había pasado. Bahar, en lugar de contarle la verdad, le ha dicho que se divorciaron y que él se marchó del hospital.

Timur está muerto, pero Bahar ha preferido callar para no alterarla más. Seren le ha dicho que, al menos, no le había tocado una suegra que la torturase, sacándole una pequeña sonrisa a Bahar.

Antes de marcharse, la médica le ha dicho lo único que podía asegurar sin mentir: que poco a poco iría recordando todo. Aunque, cuando la verdad salga a la luz, nada será tan fácil como Bahar quiere hacerle creer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Gülciçek y Nevra desatan el caos en la habitación de Seren: confiesan por error que tiene dos hijos

Gülciçek y Nevra desatan el caos en la habitación de Seren: confiesan por error que tiene dos hijos

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Bahar confía en la fuerza de Seren para salir adelante: “Poco a poco lo recordarás todo”

Uras manipula la verdad del accidente y conmueve a Seren con una versión incompleta: “Pensé que te perdía”

Uras manipula la verdad del accidente y conmueve a Seren con una versión incompleta: “Pensé que te perdía”

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”
Renacer 1 de diciembre

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”

Seren descubre que está casada con Uras y entra en shock: “¿Por qué me casé contigo?”
Renacer 1 de diciembre

Maral se adelanta a todos y revela a Seren su amnesia: “Has perdido un año y medio de memoria”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, se presenta en casa de los De la Reina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Delia, la madre de Gabriel, se presenta en casa de los De la Reina

La mujer llega a Toledo para visitar a su hijo y sorprende a la familia que se pensaba que la madre del abogado había fallecido.

Capítulo 448 de Sueños de libertad; 1 de diciembre: Carmen se deshaga con David, teme que Tasio vuelva a las andadas
Resumen

Capítulo 448 de Sueños de libertad; 1 de diciembre: Carmen se desahoga con David, teme que Tasio vuelva a las andadas

El joven no ha regresado a casa tras su salida con los franceses y Carmen está muy preocupada.

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Marta, descolocada con la actitud de Cloe hacia ella, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Marta, descolocada con la actitud de Cloe, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Publicidad