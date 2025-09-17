Uras convence a Bahar para que Timur vuelva a casa, ¿intentará recuperar a su exmujer?

Timur ha recibido el alta tras sufrir un infarto en el sitio donde Bahar y Evren se iban a casar. El cirujano ya se ha enterado que su exmujer se ha echado para atrás en la boda, y no ha podido ocultar su alegría...pero ahora se enfrenta a otro problema: necesita que alguien esté pendiente de él mientras se recupera en casa.

Uras rápidamente se ha ofrecido a quedarse en la casa de su padre, ya que Nevra está en cuarentena preventiva por el COVID-19. “No puedes dejar a Seren sola con los bebés”, ha respondido Timur. Entonces, su hijo ha sugerido que se va con ellos a la casa de su madre.

Todos han mirado hacia Bahar, que ha escuchado todo sin decir palabra. Todavía sacudida por lo que ha pasado con Evren, la residente se ha marchado de la habitación para evitar discusiones. “Es nuestro padre, no podemos dejarlo así”, le ha dicho Uras tras seguirla. Agotada, Bahar ha cedido con una condición: se quedará con Çagla mientras Timur se recupera. ¿Qué pasará?