Tura anuncia despidos y destapa la denuncia de Uras que deja hundida a Bahar

El ambiente en el hospital se ha congelado cuando el señor Tura ha anunciado que varios trabajadores no continuarán en plantilla. Aunque ha asegurado que es una decisión dolorosa, la sorpresa ha sido mayúscula cuando ha empezado a leer los nombres.

De administración, Simla. De contabilidad, Haluk. De recepción, Buquet. Y entre los residentes, el doctor Ugur. Los despidos han caído como un jarro de agua fría. “¿Y yo qué he hecho?”, ha preguntado él, sin obtener respuesta.

Bahar, indignada, ha dado un paso al frente para defender a sus compañeros. Pero su intervención ha terminado volviéndose en su contra. Tura ha revelado que existe una investigación abierta contra ella, vinculada a la intervención del parto de Seren.

La propia Seren ha intentado interceder: “La que dio a luz fui yo y no tengo ninguna queja”. Sin embargo, Tura ha sido tajante: “Su marido no piensa igual”. Así, todos han descubierto que Urasse ha puesto en contra de su propia madre, humillándola delante de todos.