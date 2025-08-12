Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 12 de agosto

Tura anuncia despidos y destapa la denuncia de Uras que deja hundida a Bahar

Los despidos sacuden al hospital, pero nada supera el golpe que recibe Bahar. Uras, su propio hijo, la deja humillada ante todos al revelarse su denuncia.

Tura anuncia despidos y destapa la denuncia de Uras que deja hundida a Bahar

Publicidad

El ambiente en el hospital se ha congelado cuando el señor Tura ha anunciado que varios trabajadores no continuarán en plantilla. Aunque ha asegurado que es una decisión dolorosa, la sorpresa ha sido mayúscula cuando ha empezado a leer los nombres.

De administración, Simla. De contabilidad, Haluk. De recepción, Buquet. Y entre los residentes, el doctor Ugur. Los despidos han caído como un jarro de agua fría. “¿Y yo qué he hecho?”, ha preguntado él, sin obtener respuesta.

Bahar, indignada, ha dado un paso al frente para defender a sus compañeros. Pero su intervención ha terminado volviéndose en su contra. Tura ha revelado que existe una investigación abierta contra ella, vinculada a la intervención del parto de Seren.

La propia Seren ha intentado interceder: “La que dio a luz fui yo y no tengo ninguna queja”. Sin embargo, Tura ha sido tajante: “Su marido no piensa igual”. Así, todos han descubierto que Urasse ha puesto en contra de su propia madre, humillándola delante de todos.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Tura anuncia despidos y destapa la denuncia de Uras que deja hundida a Bahar

Tura anuncia despidos y destapa la denuncia de Uras que deja hundida a Bahar

Evren fulmina a Uras en una conversación que destapa todas sus carencias

Evren fulmina a Uras en una conversación que revela todas sus carencias

“Busca la felicidad en las cosas sencillas”: Ángela Chico explica en profundidad cómo es su personaje

“Busca la felicidad en las cosas sencillas”: Ángela Chico explica en profundidad cómo es su personaje

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene le confiesa a Cristina que José es su padre biológico
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene le confiesa a Cristina que José es su padre biológico

Capítulo 370 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Andrés admite su error y se ve obligado a pedir perdón
Resumen

Capítulo 370 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Andrés admite su error y se ve obligado a pedir perdón

Andrés pide perdón a Gabriel delante de toda la familia: “Te acusé sin tener pruebas y me equivoqué”
Capítulo 370

Andrés pide perdón a Gabriel delante de toda la familia: “Te acusé sin tener pruebas y me equivoqué”

Durante una comida familiar, Andrés ha sorprendido a todos al reconocer que se equivocó al acusar a su primo sin pruebas y pide disculpas a su primo.

Seyran no puede perdonar a Ferit: “Me enseñaste a amar, pero también a desconfiar”
¿Sin vuelta atrás?

Seyran no puede perdonar a Ferit: “Me enseñaste a amar, pero también a desconfiar”

El corazón de Seyran ha terminado de romperse. Ha descubierto que Pelin está embarazada de Ferit, y ya no ha podido más. El final entre ellos parece definitivo.

Remedios sigue mintiendo y afirma ser culpable del robo ante las amenazas de Gabriel

Remedios sigue mintiendo y afirma ser culpable del robo ante las amenazas de Gabriel

Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

Fina fotografía a Marta bajo la luz roja del cuarto de revelado protagonizando un mágico momento

Fina fotografía a Marta bajo la luz roja del cuarto de revelado protagonizando un mágico momento

Publicidad