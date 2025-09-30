"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo

Todo ha empezado cuando Seren ha pedido a Uras que se implicara más con los bebés. La tensión acumulada por el cansancio y la presión ha hecho que Uras respondiera a la defensiva.

Al escuchar los gritos, Bahar ha intentado calmar la situación, pidiéndole a Uras que fuera más paciente con Seren. Pero él se ha sentido atacado cuando su madre ha comparado su comportamiento con el de Timur.

Esa comparación ha hecho que Uras explote y diga algo que nadie esperaba: “Seren tiene miedo de ser como tú”.Al escucharlo, Seren ha salido a la defensiva, muy enfadada: “¡Si me pareciera a Bahar, estaría contenta!”, ha dicho, mientras intentaba que Uras entendiera su error.

La discusión ha terminado, pero la tensión sigue aumentando en la familia. ¿Volverá la armonía entre el matrimonio? Desde que Efsun se fue, todo se ha complicado y Seren se siente agotada con los mellizos.