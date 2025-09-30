Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 29 de septiembre

"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo

La paz en la mansión no ha durado mucho. Cinco meses después del nacimiento de sus hijos, las peleas entre Seren y Uras han vuelto con fuerza.

"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Todo ha empezado cuando Seren ha pedido a Uras que se implicara más con los bebés. La tensión acumulada por el cansancio y la presión ha hecho que Uras respondiera a la defensiva.

Al escuchar los gritos, Bahar ha intentado calmar la situación, pidiéndole a Uras que fuera más paciente con Seren. Pero él se ha sentido atacado cuando su madre ha comparado su comportamiento con el de Timur.

Esa comparación ha hecho que Uras explote y diga algo que nadie esperaba: “Seren tiene miedo de ser como tú”.Al escucharlo, Seren ha salido a la defensiva, muy enfadada: “¡Si me pareciera a Bahar, estaría contenta!”, ha dicho, mientras intentaba que Uras entendiera su error.

La discusión ha terminado, pero la tensión sigue aumentando en la familia. ¿Volverá la armonía entre el matrimonio? Desde que Efsun se fue, todo se ha complicado y Seren se siente agotada con los mellizos.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

"Le di mi luz": la desgarradora confesión de Bahar mientras Evren es incapaz de olvidarla en su primera cita

"Le di mi luz": la desgarradora confesión de Bahar mientras Evren es incapaz de olvidarla en su primera cita

Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

¿Por qué Evren ignora a Bahar?: Del beso soñado a la indiferencia más cruel en su desolador reencuentro

¿Por qué Evren ignora a Bahar?: Del beso soñado a la indiferencia más cruel en su desolador reencuentro

"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo
Renacer 29 de septiembre

"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo

El destino vuelve a unirlos: una operación imposible obliga a Evren a regresar a Turquía
Renacer 29 de septiembre

El destino vuelve a unirlos: una operación imposible obliga a Evren a regresar a Turquía

Isabel y Gema
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel volverá a la colonia... ¡Y tendrá un cara a cara con Gema!

La ex secretaria volverá a su antiguo lugar de trabajo buscando a Dámaso... ¡Y se reencontrará con su vieja conocida Gema!

Digna
Resumen

Capítulo 403 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: se celebra el funeral de don Pedro Carpena

Con una Digna incapaz de llorar a su difunto marido, algunas personas le dan su último adiós.

Digna

Damián le cuenta la verdad a Digna: don Pedro dejó morir a Jesús

Isabel

Isabel empieza a sospechar de Dámaso, pero él consigue distraerla: "¿Por qué no te vienes ya conmigo a París?"

Cristina

Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Publicidad