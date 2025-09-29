Antena 3 LogoAntena3
Renacer 29 de septiembre

El destino vuelve a unirlos: una operación imposible obliga a Evren a regresar a Turquía

El destino es caprichoso y está a punto de volver a cruzar los caminos de Bahar y Evren. Mientras ella intenta olvidarlo, una propuesta irrechazable obliga a Evren a volver.

Desirée Castillo
Publicado:

En el hospital Peran, el tiempo no ha curado el corazón de Bahar. Cuando Rengin le ha preguntado si sabía algo de Evren, su respuesta ha sido tajante: “Si me entero de algo, me desequilibraré”. Sigue adelante, pero no puede olvidarlo.

Mientras tanto, al otro lado del mundo, Evren se ha convertido en una leyenda de la cirugía. Sus compañeros en Estados Unidos alucinan con su rapidez y su talento. Pero el pasado siempre vuelve. Su jefa le ha presentado un nuevo desafío profesional: realizar tres operaciones de altísimo riesgo a pacientes muy importantes. Solo hay un problema, por diversas razones, las cirugías tienen que hacerse en Turquía, en la Fundación Peran.

Tras un largo y tenso silencio, Evren ha mirado a su jefa y ha aceptado lo inevitable: “Quizá ya sea el momento de cerrar viejas heridas”. El reencuentro es inminente, ¡Bahar y Evren van a volver a verse!

