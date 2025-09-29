Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 403

Isabel empieza a sospechar de Dámaso, pero él consigue distraerla: "¿Por qué no te vienes ya conmigo a París?"

La perspicaz secretaria se da cuenta de que su prometido le está escondiendo algo.

Isabel

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Isabel ha llegado a Madrid de imprevisto, y a Gabriel no le ha hecho ninguna gracia.

La joven, que vive en París pensando que su prometido es otra persona y encima se llama Dámaso, no tiene ni idea de lo que hay detrás.

Totalmente inocente, le ha propuesto que vaya ya a París con él, ya que llevan meses sin verse y quiere organizar la boda... ¡Pero él no da crédito ante la propuesta!

Rápidamente ha conseguido quitarle importancia a la propuesta de Isabel, y declinarla alegando mucho trabajo. Entonces la joven le ha sugerido que se casen en Madrid... Gabriel no puede creerlo, él no puede permitirse eso ahora mismo.

Con besos le ha quitado sus ganas, pero... ¿hasta cuándo aguantará esta farsa? ¿Terminará Isabel por descubrir su verdadera identidad?

