Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

La tensión se podía cortar con un bisturí en la primera reunión de Evren. Timur, sintiéndose amenazado, ha intentado imponer su experiencia, pero Evren ha contraatacado, insinuando que los médicos como él, que ya no son capaces, acaban saliendo en la tele en los Estados Unidos.

Pero la verdadera bomba ha llegado de la mano de Rengin. Cuando Evren ha preguntado por su equipo de asistentes para la complicada operación, Rengin ha dicho los dos nombres: Doruk y... Bahar. La decisión, tomada para forzar un acercamiento, ha enfadado a Timur.

Lejos de alterarse, Evren ha demostrado por qué es una leyenda. Ahora, con la guerra abierta con Timur y la presión de la familia de uno de los pacientes, Evren deberá enfrentarse al reto más difícil de todos: operar codo con codo con la mujer que le rompió el corazón.