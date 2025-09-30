Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 29 de septiembre

Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

La primera reunión para planificar las operaciones de alto riesgo se ha convertido en un campo de batalla entre Evren y Timur. Y en medio de todo esto, Rengin ha obligado a Bahar y a trabajar con su ex.

Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

La tensión se podía cortar con un bisturí en la primera reunión de Evren. Timur, sintiéndose amenazado, ha intentado imponer su experiencia, pero Evren ha contraatacado, insinuando que los médicos como él, que ya no son capaces, acaban saliendo en la tele en los Estados Unidos.

Pero la verdadera bomba ha llegado de la mano de Rengin. Cuando Evren ha preguntado por su equipo de asistentes para la complicada operación, Rengin ha dicho los dos nombres: Doruk y... Bahar. La decisión, tomada para forzar un acercamiento, ha enfadado a Timur.

Lejos de alterarse, Evren ha demostrado por qué es una leyenda. Ahora, con la guerra abierta con Timur y la presión de la familia de uno de los pacientes, Evren deberá enfrentarse al reto más difícil de todos: operar codo con codo con la mujer que le rompió el corazón.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

"Le di mi luz": la desgarradora confesión de Bahar mientras Evren es incapaz de olvidarla en su primera cita

"Le di mi luz": la desgarradora confesión de Bahar mientras Evren es incapaz de olvidarla en su primera cita

Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

Rengin fuerza a Bahar a ser la mano derecha de Evren en la cirugía más importante de sus vidas

¿Por qué Evren ignora a Bahar?: Del beso soñado a la indiferencia más cruel en su desolador reencuentro

¿Por qué Evren ignora a Bahar?: Del beso soñado a la indiferencia más cruel en su desolador reencuentro

"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo
Renacer 29 de septiembre

"Seren tiene miedo de ser como tú": la cruel acusación de Uras a su madre que lo hace estallar todo

El destino vuelve a unirlos: una operación imposible obliga a Evren a regresar a Turquía
Renacer 29 de septiembre

El destino vuelve a unirlos: una operación imposible obliga a Evren a regresar a Turquía

Isabel y Gema
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel volverá a la colonia... ¡Y tendrá un cara a cara con Gema!

La ex secretaria volverá a su antiguo lugar de trabajo buscando a Dámaso... ¡Y se reencontrará con su vieja conocida Gema!

Digna
Resumen

Capítulo 403 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: se celebra el funeral de don Pedro Carpena

Con una Digna incapaz de llorar a su difunto marido, algunas personas le dan su último adiós.

Digna

Damián le cuenta la verdad a Digna: don Pedro dejó morir a Jesús

Isabel

Isabel empieza a sospechar de Dámaso, pero él consigue distraerla: "¿Por qué no te vienes ya conmigo a París?"

Cristina

Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Publicidad