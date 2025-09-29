Capítulo 403 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: se celebra el funeral de don Pedro Carpena

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Se ha celebrado el funeral de Pedro y Digna no ha sido capaz de fingir tristeza durante el entierro. Se alegra de que todo lo relacionado con su marido acabe.

Tras el funeral, Manuela ha consolado a Claudia y a Damián, a quien ve especialmente vulnerable. ¿Descubrirá alguien que él remató la vida de Pedro?

En la fábrica, Pelayo, cansado por el estado de ánimo de Marta, le exige que pase página. Pero ella está totalmente rota... Estaba intentando recoger las cosas de Fina y se ha vuelto a romper.

Cristina se ha derrumbado con Irene cuando le ha revelado que Pedro fue quien ordenó llevarse a José. Después desahogándose con Luis, ha intentado besarle... ¡Y él la ha rechazado!

Damián ha ido a ver a Digna y le ha confesado que don Pedro fue quien dejó morir a Jesús. Pero ninguno puede perdonarse, se han hecho demasiado daño...

Vuelve a ver este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.