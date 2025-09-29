Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 403 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: se celebra el funeral de don Pedro Carpena

Con una Digna incapaz de llorar a su difunto marido, algunas personas le dan su último adiós.

Digna

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Se ha celebrado el funeral de Pedro y Digna no ha sido capaz de fingir tristeza durante el entierro. Se alegra de que todo lo relacionado con su marido acabe.

Tras el funeral, Manuela ha consolado a Claudia y a Damián, a quien ve especialmente vulnerable. ¿Descubrirá alguien que él remató la vida de Pedro?

En la fábrica, Pelayo, cansado por el estado de ánimo de Marta, le exige que pase página. Pero ella está totalmente rota... Estaba intentando recoger las cosas de Fina y se ha vuelto a romper.

Cristina se ha derrumbado con Irene cuando le ha revelado que Pedro fue quien ordenó llevarse a José. Después desahogándose con Luis, ha intentado besarle... ¡Y él la ha rechazado!

Damián ha ido a ver a Digna y le ha confesado que don Pedro fue quien dejó morir a Jesús. Pero ninguno puede perdonarse, se han hecho demasiado daño...

Vuelve a ver este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Isabel y Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel volverá a la colonia... ¡Y tendrá un cara a cara con Gema!

Digna

Capítulo 403 de Sueños de libertad; 29 de septiembre: se celebra el funeral de don Pedro Carpena

Digna

Damián le cuenta la verdad a Digna: don Pedro dejó morir a Jesús

Isabel
Capítulo 403

Isabel empieza a sospechar de Dámaso, pero él consigue distraerla: "¿Por qué no te vienes ya conmigo a París?"

Cristina
Capítulo 403

Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Pelayo y Marta de la Reina
Capítulo 403

Marta se rompe en la sala de revelado con Pelayo: "Nunca podré olvidar a Fina"

El empresario intenta que Marta entre en razón, pero ella, destrozada, le explica que ni puede, ni quiere seguir adelante con su vida sin Fina.

“Son ellos o nosotros": Kazim se recupera y declara la guerra total a los Korhan con la bendición de Hattuc
¡Inimaginable!

“Son ellos o nosotros": Kazim se recupera y declara la guerra total a los Korhan con la bendición de Hattuc

Kazim ha vuelto de la muerte, y ha vuelto con un doble propósito: proteger a su familia y destruir a sus enemigos.

“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Seyran y Ferit

Seyran consuma su venganza y entrega a Orhan a la policía delante de Ferit

Publicidad