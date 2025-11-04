El nuevo jefe médico llega desafiando a Bahar: “Sigues igual de lerda que en la universidad”

El hospital de la Fundación Peran vive una auténtica revolución. Tras la destitución de Rengin, la dirección ha nombrado a un nuevo jefe médico y su identidad ha dejado a todos sin palabras: se trata de Harun, un antiguo compañero de universidad de Bahar y Rengin.

Su reencuentro ha sido cualquier cosa menos amable. Harun no ha perdido el tiempo en soltarle una pulla a Bahar, atacando su pasado: “Sigues igual de despistada, indecisa y lerda que en la uni”.

Bahar no se ha dejado intimidar y no se ha callado. “Ahora soy doctora, Harun. No puedes llamarme lerda”, le ha respondido. Pero él ha seguido provocando con desprecio: “Conseguiste ser doctora veinte años más tarde que los demás. Qué rapidez”.

Incluso se ha atrevido a mencionar a Timur, elogiando su inteligencia y comparándolo con ella. Bahar, por su parte, lo ha mandado a callar pidiendo respeto ya que está muerto.

Sin duda, la llegada de Harun promete poner a prueba a Bahar. El hospital se prepara para una nueva guerra y ella tendrá que demostrar, una vez más, que ya no es la mujer de antes.