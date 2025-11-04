Antena 3 LogoAntena3
Renacer 3 de noviembre

El nuevo jefe médico llega desafiando a Bahar: “Sigues igual de lerda que en la universidad”

El nuevo jefe médico del hospital no es un desconocido, sino Harun, un antiguo compañero que regresa con rencor y viejas cuentas pendientes.

El hospital de la Fundación Peran vive una auténtica revolución. Tras la destitución de Rengin, la dirección ha nombrado a un nuevo jefe médico y su identidad ha dejado a todos sin palabras: se trata de Harun, un antiguo compañero de universidad de Bahar y Rengin.

Su reencuentro ha sido cualquier cosa menos amable. Harun no ha perdido el tiempo en soltarle una pulla a Bahar, atacando su pasado: “Sigues igual de despistada, indecisa y lerda que en la uni”.

Bahar no se ha dejado intimidar y no se ha callado. “Ahora soy doctora, Harun. No puedes llamarme lerda”, le ha respondido. Pero él ha seguido provocando con desprecio: “Conseguiste ser doctora veinte años más tarde que los demás. Qué rapidez”.

Incluso se ha atrevido a mencionar a Timur, elogiando su inteligencia y comparándolo con ella. Bahar, por su parte, lo ha mandado a callar pidiendo respeto ya que está muerto.

Sin duda, la llegada de Harun promete poner a prueba a Bahar. El hospital se prepara para una nueva guerra y ella tendrá que demostrar, una vez más, que ya no es la mujer de antes.

La muerte de Timur ha dejado un vacío imposible de llenar, pero también le ha recordado quién es. Una vez más, incluso en la oscuridad, Bahar siempre encuentra una forma de volver a brillar.

